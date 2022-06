Kate Middleton radiosa ed elegante al Giubileo della Regina

Ilracchiude una lunga serie di celebrazioni che la Royal Family sta vivendo (quasi) al gran completo. Nel secondo giorno di festeggiamenti, si è tenuto il servizio di ringraziamento presso la Cattedrale di St. Paul: a spiccare è stata proprio l' assenza della Regina , che a causa di alcuni problemi di salute ha rinunciato a questa apparizione pubblica, appena poche ore dopo essersi affacciata al. Non è invece passata inosservata Kate Middleton , che per l'occasione ha scelto un look elegante e raffinato, in perfetta linea con l'evento.