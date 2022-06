Pippa Middleton è incinta, la sorella di Kate in dolce attesa del terzo figlio

Kate a Cardiff, strepitosa in arancione con un cappotto che aveva già indossato

Bellissima, sorridente e felice. Pippa Middleton ha partecipato al concerto per il Giubileo di Platino della Regina sfoggiando un meraviglioso pancione e, quindi, svelando al mondo di essere in attesa del suo terzo figlio. La sorella di Kate è già mamma di Arthur e di Grace, di appena un anno. Al quarto giorno di celebrazioni a Buckingham Palace non era presente suo marito, James Matthews, futuro padre del bambino in arrivo.

Pippa Middleton in dolce attesa al concerto per il Giubileo

Il suo sorriso dice tutto. Presente al grande evento per il Giubileo della Regina, senza però avere al fianco il marito, Pippa Middleton ha indossato un abito verde molto leggero, che ha messo in evidenza le sue dolcissime forme da futura mamma tris. Per l’occasione, la sorella di Kate Middleton ha scelto la semplicità. Alla bellezze dell’abito ha unito un trucco delicato e uno styling semplice, fatto di poche onde e di alcuni gioielli che hanno completato il look.

Tra pochi mesi, quindi, George, Charlotte e Louis potranno abbracciare un altro cuginetto, dopo i due che Pippa ha già messo al mondo. Una grande gioia, certamente, per Kate, già molto compresa nel suo ruolo di zia. Dal suo grande amore per i nipoti nasce anche l’inquietudine per non poter stare vicina ai figli di Harry e Meghan, che non vede quasi mai. La Duchessa potrebbe incontrare i piccoli prima che ripartano alla volta di Montecito, ma nulla è dato per certo. La Regina ha invece conosciuto Lilibet, la secondogenita dei Duchi di Sussex e l’unica che porta il suo diminutivo, quello che utilizzano solo in Famiglia.

Il sogno di Kate, pronto a realizzarsi ancora grazie a PIppa, potrebbe ripetersi anche con il fratello James Middleton, convolato a nozze nel 2021 con Alizée Thevenet.

Kate e William sugli spalti dopo la visita a Cardiff

Si temeva che non potessero esserci e, invece, i Duchi di Cambridge non sono mancati all’appuntamento con il concerto per il Giubileo che si è tenuto a Buckingham Palace. A fare il giro del mondo è stato lo sketch della Regina con l’orso Paddington, insieme al divertente siparietto del sandwich alla marmellata che Elisabetta portava all’interno della sua borsa e che ha divertito molto tutti, in particolare la piccola Charlotte.

Nella giornata del 4 giugno, quella dedicata al concerto per il Giubileo ma anche ai festeggiamenti per il compleanno della piccola Lilibet Diana, Kate e William si sono recati a Cardiff con George e Charlotte. Assente, invece, Loius, grande protagonista del Trooping the colour, sia per il suo affiatamento con la bisnonna sia per il comportamento vivace che ha tenuto sul balcone di Buckingham Palace.

Il Giubileo della Regina si conclude il 5 giugno con gli ultimi eventi dedicati alle celebrazioni per i 70 anni, tutti vissuti per i sudditi e per la sua Famiglia che in questi giorni di festa non ha mancato di renderle omaggio. Una partecipazione di certo defilata, quella della Sovrana, che non ha potuto essere presente a tutti gli eventi a causa di alcuni problemi di mobilità che l’hanno letteralmente fermata.