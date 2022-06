Lilibet incontra Lilibet Diana, gli auguri della Famiglia Reale per il primo compleanno

Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

La Regina Elisabetta sta vivendo delle emozioni davvero intense in questi giorni: dal 2 al 5 giugno si stanno tenendo le celebrazioni per il Giubileo di Platino. Settant’anni di Regno, per una figura che mai si è piegata alle avversità e che ha sempre tenuto in alto il buon nome della Corona e dei Windsor. Ma c’è un momento che attendeva da tempo: il primo incontro con la nipotina, figlia del Principe Harry e Meghan Markle, che porta il suo “soprannome”. Lilibet ha incontrato Lilibet Diana.

Lilibet incontra Lilibet Diana: un momento storico

La Regina Elisabetta ha avuto modo di incontrare la secondogenita di Harry e Meghan alla vigilia del suo primo compleanno. “Lilibet” ha sempre avuto un timore: aveva paura di non conoscere la bisnipote. Il loro incontro non è avvenuto sotto i riflettori. La presenza dei Duchi di Sussex al Giubileo di Platino è stata in parte una sorpresa. In molti, infatti, propendevano per una rinuncia.

Nata il 4 giugno del 2021, il suo nome è sin da subito stato al centro del dibattito. In effetti, è il soprannome della Regina Elisabetta: in pochi potevano concedersi il lusso di usarlo. Potevano farlo solo i suoi genitori e il Principe Filippo, che è scomparso ad aprile del 2021. A parlare del primo incontro tra le due è stato Omid Scobie in un intervento alla BBC: “I momenti con Lilibet sono molto privati tra i genitori e la Regina: tutti quanti sappiamo quanto aspettasse questo incontro”. Al punto che temeva che non sarebbe mai arrivato.

Lilibet Diana compie un anno: gli auguri della Famiglia Reale

In un momento tanto speciale, potevano forse mancare gli auguri della Famiglia Reale al completo a Lilibet Diana? Assolutamente no. Non solo la Regina Elisabetta, ma anche Kate, William, Carlo e Camilla hanno voluto augurare un “felice compleanno” alla piccola sui loro profili ufficiali su Twitter. Messaggi molto semplici, corredati da una torta di compleanno o da un palloncino: auguri sentiti e soprattutto calorosi, ben lontani dal gelo che c’è tra William e Harry.

Per il momento, né Archie né Lilibet sono stati visti in pubblico, al contrario dei figli di Kate e William: George, Charlotte e Louis sono stati tra i protagonisti del Trooping the Colour. Per i Duchi di Sussex, la privacy e la riservatezza sono due temi estremamente importanti: non sono tante le foto che abbiamo potuto vedere dei loro figli. Pertanto la scelta di non mostrarli in pubblico, anche in un’occasione speciale e ufficiale, non dovrebbe affatto stupirci.

Il party di Lilibet, gli assenti: Kate e William

Alla festa di Lilibet Diana non sono presenti due nomi: gli zii Kate e William, i Duchi di Cambridge. No, il motivo non è affatto da rivedersi nelle diatribe e nei problemi che hanno avuto negli ultimi tempi con Harry e Meghan. Semplicemente, il 4 giugno la coppia deve essere presente in Galles a nome della Regina Elisabetta, per continuare le celebrazioni del Giubileo di Platino. In ogni caso, hanno voluto far sentire la loro presenza alla nipotina, dedicandole gli auguri in pubblico.