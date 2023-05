Pippa Middleton, 6 anni fa il matrimonio senza Meghan: quell’assenza che ancora pesa

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Nozze di zucchero per Pippa Middleton. Il 20 maggio cade il sesto anniversario di matrimonio della sorella di Kate Middleton. Nel 2017 la cognata del Principe William è convolata a nozze alla St Mark’s Church con James Matthews, uno degli uomini più ricchi del Regno Unito. La coppia, molto discreta e riservata, ha oggi tre figli: Arthur (2018), Grace (2021), Rose (2022).

Il sì di Pippa Middleton ha fatto chiacchierare per un’assenza importante, quella di Meghan Markle. All’epoca l’ex attrice non era ancora sposata con il Principe Harry – l’evento si è tenuto l’anno successivo, a maggio 2018 – ma era già a tutti gli effetti la fidanzata del secondogenito di Re Carlo e Lady Diana. Una presenza piuttosto ingombrante che ha portato Pippa a compiere una scelta estrema.

Perché Meghan Markle non è stata invitata al matrimonio di Pippa Middleton

Fonte: Getty

Meghan Markle non era presente al matrimonio di Pippa Middleton. O meglio, l’attuale moglie del Principe Harry non ha presenziato alla funzione religiosa – e non ha dunque sfilato davanti a sudditi, paparazzi e curiosi – ma ha preso parte solo ed esclusivamente al ricevimento seguito alle nozze. Il motivo? A rivelarlo, qualche anno dopo, ci hanno pensato Omid Scobie e Carolyn Durand nel libro “Finding Freedom”.

Meghan Markle è stata estromessa dal rito religioso per una ragione ben precisa: Pippa Middleton e sua madre, Carole Middleton, temevano che la cognata di Kate potesse rubare la scena alla sposa, rovinando così il suo giorno più bello. Una versione dei fatti poi confermata dall’esperta reale Camilla Tominey che, in un articolo su “The Telegraph”, ha aggiunto un particolare importante.

Meghan Markle è rimasta sconvolta “quando scoprì che Pippa Middleton l’aveva bandita dal suo matrimonio”. Anche se, va precisato, i genitori di Kate Middleton – Carole e Michael – erano pronti ad escludere Meghan del tutto. È stata solo ed esclusivamente Pippa, “per mantenere la pace in famiglia”, ad invitare Meghan almeno alla celebrazione serale.

Ma perché la famiglia di Kate Middleton non voleva Meghan Markle? Tutta colpa del The Sun che, qualche giorno prima del matrimonio di Pippa, aveva dedicato una copertina al confronto tra la Middleton e la ex star di “Suits”. Il tabloid aveva ironizzato come il matrimonio dell’anno potesse trasformarsi nel matrimonio dei sederi dopo quanto accaduto al sì di William e Kate.

Così Meghan Markle è stata costretta a partecipare solo alla cena serale e per giunta con un limite non indifferente: non le è stato permesso di sedersi accanto al Principe Harry. Una regola, alquanto insolita, stabilita da Pippa Middleton: la sposa ha imposto a tutti gli ospiti di non stare a tavola accanto alla propria dolce metà.

Nonostante questo “sgarbo” Pippa Middleton e il marito James Matthews sono stati invitati regolarmente al matrimonio di Harry e Meghan, che si è tenuto l’anno successivo a Londra. Nonostante ciò l’assenza di Meghan Markle anche oggi pesa nelle occasioni istituzionali dei reali inglesi. Certo, la distanza presa da lei e da Harry rispetto alla famiglia ha il suo costo. Particolarmente notevole è stata l’assenza della Markle all’incoronazione di Re Carlo, svoltasi lo scorso 6 maggio, per rimanere con il figlio il giorno del suo compleanno.

James Matthews, chi è il marito di Pippa Middleton

James Matthews, 47 anni, è il marito di Pippa Middleton. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2007, sull’isola caraibica di St Barths dove la famiglia di Matthews possiede il lussuoso Eden Rock Hotel (frequentato dai Middleton). All’epoca James era appena uscito da una lunga relazione ed era concentrato sul lavoro: con Pippa solo un’amicizia sfociata poi in una breve frequentazione nel 2012.

La vera svolta è arrivata solo nel 2016, quando la Middleton ha chiuso la sua relazione con l’ex fidanzato Nico Jackson. Nel giro di 7 mesi Pippa e James sono andati a vivere insieme e hanno deciso di sposarsi. Matthews lavora nel mondo della finanza ed è uno degli uomini più ricchi del Regno Unito.

Suo fratello è Spencer, star del reality inglese “Made in Chelsea”. Aveva anche un altro fratello, Michael, morto però nel 1999 a soli 22 anni per una caduta dal Monte Everest. In sua memoria è stata istituita la Micheal Matthews Foundation, che si occupa di aiutare i bambini poveri a ricevere un’istruzione scolastica. James ha inoltre una sorellastra, Nina, frutto del primo matrimonio del padre.