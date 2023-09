Pippa Middleton invitata a un matrimonio a Como, il dettaglio di stile

Fonte: Getty Images Kate Middleton in verde, gran finale a Wimbledon ma ha occhi solo per loro

Pippa Middleton ha ricevuto un’improvvisa notorietà planetaria il giorno del matrimonio della sorella Kate Middleton con il Principe William d’Inghilterra. La sorella minore della Principessa del Galles aveva il ruolo di damigella d’onore nell’importante celebrazione e un dettaglio in particolare del suo fisico mozzafiato fece il giro del mondo. Si tratta del suo lato B, divenuto famoso ovunque. La minore dei Middleton, adesso, è una mamma premurosa di tre bambini, avuti dal marito James Matthews, ma la sorella di Kate Middleton sa sempre come stupire con i suoi outfit quando viene invitata a un matrimonio.

Pippa Middleton in Italia per un matrimonio, sceglie il rosso

Pippa Middleton ha sposato il 20 maggio 2017 il suo James Matthews. Si tratta del rampollo di una delle famiglie più ricche d’Inghilterra, che possiede anche un hotel da sogno, l’Eden Rock di St. Barth. Nel 2018 la coppia ha accolto l’arrivo del primo figlio Michael William, in seguito la sorella della Principessa ha dato alla luce a due femmine: Grace Elizabeth Jane, arrivata nel 2021 e Rose nata nel 2022.

A fine agosto, Pippa Middleton è stata invitata a un matrimonio di alcuni amici sul Lago di Como. Per l’importante occasione, la minore del Middleton ha scelto un outfit elegante, che non passava, però, inosservato. Infatti, Pippa Middleton ha indossato un lungo vestito di un rosso fiammante, animato da diverse rouches. La linea dell’abito seguiva le forme minute della sorella della Principessa del Galles, aprendosi nella parte finale con un taglio svasato.

Pippa Middleton ha scelto, quindi, un abito dal taglio classico ma dalla linea animata, aggiungendo degli accessori di sicuro effetto. Infatti, la sorella di Kate Middleton ha selezionato un paio d’orecchini colorati e molto evidenti. I due preziosi erano composti da una gemma verde e da dei pendenti di colore rosso, donando una sfumatura di colore in più al viso di Pippa Middleton. Ma il dettaglio che più ha attirato l’attenzione di tutti è la pochette scelta dalla celebre invitata a nozze, come riportato da il Daily Mail.

L’accessorio di Pippa Middleton: un messaggio si cela dietro al gesto di indossarlo?

Pippa Middleton ha presenziato a un matrimonio in Italia. La sorella della moglie di William d’Inghilterra ha azzeccato l’outfit per la cerimonia, indossando un abito che dava risalto ai suoi lineamenti con degli orecchini vistosi e modaioli. Ma il dettaglio dell’outfit scelto, che più ha fatto parlare di sé è la pochette portata dalla sorella della Principessa. Infatti, Pippa Middleton per il matrimonio a Como, ha scelto una piccola pochette in madreperla.

La particolare borsetta era decorata da un disegno che raffigurava delle onde e della sabbia scintillate da un lato. Dall’altro lato la pochette, oltre alle onde, riportava una scritta “Eden Rock”. Si tratta proprio del nome del mega hotel ai Caraibi, posseduto dal padre di suo marito David Matthews.

Il suocero di Pippa Middleton si troverebbe in questo momento coinvolto in due guai giudiziari per presunti crimini contro minori. La polizia francese, infatti, secondo alcune indiscrezioni, starebbe indagando sul suo conto. Si vocifera quindi che, indossando la particolare borsetta, la sorella della Principessa del Galles potrebbe aver voluto inviare un messaggio di sostegno per la famiglia del marito, in questo particolare e complicato momento.