La Principessa torna parzialmente ai suoi impegni pubblici per la finale di Wimbledon ma il suo William vola via lontano

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Una sola grande verità dopo indiscrezioni e, talvolta, illazioni: Kate Middleton è confermata alla finale di Wimbledon il 14 luglio, in cui premia il vincitore dell’attesissimo match tra due giganti del tennis: Nole Djokovic e Carlos Alcaraz. La sua partecipazione era stata data come incerta fino alle ultime ore che hanno preceduto la finale al femminile, quella che ha visto perdente la nostra Jasmine Paolini, ma finalmente Kensington Palace ha sciolto le riserve confermando la discesa in campo della Principessa. La futura Regina d’Inghilterra sarà sola, senza il supporto di suo marito William che vola in Germania per sostenere l’Inghilterra nella finale contro la Spagna degli Europei 2024.

Perché William non sarà a Wimbledon

Il nome davvero atteso per la finale del Torneo inglese di tennis era quello di Kate Middleton, che consegna il trofeo al vincitore in qualità di patrona dell’All England Club. La Principessa non è solo la madrina della manifestazione sportiva ma è anche una grande appassionata di questo sport, che pratica fin da quando era giovanissima. Non è poi un mistero che il suo preferito fosse Federer, ma il suo tifo è rivolto verso tutti gli atleti che anno dopo anno si misurano con le difficoltà dell’ostico terreno di gioco di Wimbledon.

Il Royal Box deve però fare a meno del Principe William, che nella giornata di domenica 14 luglio è impegnato con la Nazionale Inglese di calcio arrivata in finale di Euro2024. Un’occasione di rivincita, per i ragazzi di Southgate, che dopo la disfatta di Wembley vogliono assolutamente prendersi questo titolo che attendono da moltissimi anni. Era presente in tribuna anche nel match contro l’Italia al fianco del suo primogenito George e di sua moglie, mostrando perfino tutta la sua delusione per la coppa mancata.

Per lei si tratta della prima uscita dopo l’annuncio in video del tumore che l’ha colpita e che sta ancora curando, dopo l’apparizione al Trooping the colour con la quale aveva ridato speranza ai tanti che aspettavano un suo ritorno in pubblico. Una decisione non facile da prendere viste le delicate condizioni di salute della Principessa, che non è ancora fuori pericolo.

I prossimi impegni di Kate Middleton

Il futuro della Principessa è più incerto che mai. Sta proseguendo con le cure per il cancro, talvolta pesanti per il suo fisico già debilitato, ma sta affrontando la malattia con grande coraggio. Re Carlo è molto orgoglioso di lei: il Sovrano sta affrontando una battaglia simile e sta rispondendo bene ai trattamenti e, nell’osservare la forza di sua nuora, trova un motivo in più per non arrendersi.

Dopo gli sforzi per il Trooping The Colour, Kate Middleton avrebbe dovuto prendersi un lungo periodo di pausa dagli impegni pubblici ma per la finale di Wimbledon pare che abbia fatto un’eccezione. Era già pronta una sostituta, individuata nella Duchessa di Gloucester, che avrebbe dovuto prendere il suo posto all’interno del Royal Box e alla cerimonia di premiazione. Un epilogo che fortunatamente è stato ribaltato dalla nota di Kensington Palace con la quale si confermava la presenza della Principessa sul campo, quello in cui ha sempre primeggiato. E sì, senza William, sul quale pendono ancora troppi interrogativi. Il Principe avrebbe infatti preteso di sindacare perfino su Wimbledon, lasciando che la decisione fosse incerta fino all’ultimo momento.