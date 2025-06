Kate Middleton, rivelato il piano dell’estate per i tre figli. E non sarà facile

Fonte: IPA Kate Middleton e i suoi figli

Kate Middleton ha già definito il programma dell’estate per sé e per i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in base al calendario degli eventi del Palazzo.

Kate Middleton, il piano per l’estate

Kate Middleton e William dovranno ancora aspettare per le vacanze estive, perché giugno e luglio saranno mesi ricchi di appuntamenti a Palazzo e molti coinvolgeranno anche i loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

Quindi, fino in agosto non potranno stare tranquilli. Solo allora potranno godersi almeno quattro settimane lontano dai riflettori, prima probabilmente nella loro casa di campagna nel Norfolk, ad Anmer Hall, poi a Balmoral in Scozia insieme a Re Carlo e Camilla, anche se la loro presenza non è stata ancora ufficialmente confermata. Non è escluso però che i Principi e loro figli possano regalarsi un viaggio all’estero, ovviamente destinazione top secret.

Kate Middleton, gli eventi in programma coi figli

In ogni caso, si prevede che Kate e William facciano la loro apparizione sul balcone di Buckingham Palace coi tre bambini in occasione del Trooping the Colour, il prossimo 14 giugno. Lo scorso anno fu un’edizione toccante, perché segnò la prima apparizione pubblica della Principessa del Galles dopo la diagnosi di cancro.

Charlotte è stata particolarmente tenera e protettiva con la madre. Mentre era evidente quanto William fosse orgoglioso e innamorato di sua moglie.

Un altro evento che prevedrà la presenza dei figli di Kate e Will è Wimbledon. In realtà, Louis, che ha compiuto lo scorso aprile 7 anni non ha mai assistito al torneo di tennis, mentre George e Charlotte più grandi, hanno accompagnato Lady Middleton, madrina dell’evento sugli spalti, ad assistere i match più importanti dell’edizione. In particolare, Charlotte è stata sempre deliziosa, una vera e propria Principessina, come in più occasioni ha dimostrato di esserlo.

Dunque, è probabile che anche Louis debutti a Wimbledon, ma il carattere del terzogenito non è così facile come quello dei suoi fratelli maggiori. Quindi, magari, per evitare che faccia capricci inopportuni, Kate potrebbe aspettare ancora un anno.

Kate Middleton resta a casa, William la sostituisce

Per preparare la famiglia agli appuntamenti estivi, Kate ha preferito prendersi l’ennesima pausa tra fine maggio e l’inizio di giugno. La vedremo ricomparire probabilmente il prossimo 14 giugno.

Nel frattempo William svolge come di consueto i doveri di Corte e venerdì 6 giugno lo troveremo, senza Kate, in Cornovaglia, per il Royal Cornwall Show.

Ma il Principe del Galles non può recarsi senza un’accompagnatrice all’appuntamento annuale e così ha scelto di sostituire la moglie, con la Duchessa di Edimburgo, sua zia Sophie. Entrambi sono sostenitori della Royal Cornwall Agricultural Association, il cui evento annuale offre gare di bestiame, cibo e bevande.

Lo spettacolo, che risale al 1793, è un evento molto popolare nella regione e richiama ogni anno circa 120.000 visitatori.