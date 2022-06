Meghan Markle, i look fantastici al Giubileo della Regina. Sempre che si faccia vedere

Meghan Markle: camicia a pois, shorts e cappello alla partita di polo

Meghan Markle e Harry hanno confermato la loro presenza al Giubileo di Platino della Regina. Addirittura portano con loro i figli Archie e Lilibet che compie un anno il 4 giugno. Ma non è detto che si facciano vedere. Infatti sono terrorizzati da possibili attentati contro di loro e secondo gli esperti non usciranno dal Castello di Windsor per non perdere la protezione della Polizia. Dunque, Meghan potrebbe fare solo fugaci apparizioni che però sono l’occasione per mostrare al mondo il suo stile e sfidare Kate Middleton che ha già il guardaroba pronto.

Meghan Markle e Harry blindati: si chiudono nel castello

I dettagli dell’arrivo di Meghan Markle e Harry, previsto per mercoledì primo giugno, sono ovviamente top secret, però secondo indiscrezioni la coppia coi figli dovrebbe risiedere a Frogmore Cottage, sfrattando per qualche giorno Eugenia di York e famiglia. Gli esperti in sicurezza ritengono che i Sussex non si muoveranno da lì se non per presenziare agli eventi ufficiali cui è prevista la loro partecipazione. In pratica, si blindano in casa o meglio nel Castello di Windsor per quattro giorni. Il motivo? Sono terrorizzati per la loro sicurezza.

Infatti, all’interno del Castello di Windsor è garantita la protezione della polizia che naturalmente è dispiegata in forze per proteggere la Regina Elisabetta, che risiede lì in modo permanente, e gli altri membri attivi della Famiglia Reale durante le celebrazioni del Giubileo di Platino, dal 2 al 5 giugno. Se Harry e Meghan Markle uscissero dai perimetri del Castello, perderebbero la scorta di Scotland Yard.

Proprio la questione sicurezza legata alla protezione della polizia era stata al centro delle ultime polemiche tra Harry e la Corona. Alla fine, il Principe, facendo a detta dei più una figura pessima, non è tornato a Londra per partecipare alla commemorazione di suo nonno, il Principe Filippo, perché non aveva il diritto della scorta della polizia. Eppure le teste coronate di mezza Europa erano presenti all’evento.

Per questo motivo, Simon Morgan, responsabile sicurezza della Trojan Consultancy, ha dichiarato al Daily Mail se Harry e Meghan “soggiornano a Frogmore Cottage saranno estremamente al sicuro lì e potrebbe essere per questo non fanno altro al di fuori degli eventi per il Giubileo di Platino”.

Dunque, Lady Markle ha poche occasioni per mostrare i suoi look che devono passare il vaglio del dress code di Corte. E in questo Kate Middleton è imbattibile, perché ha capito come dosare originalità e tradizione. Comunque, torniamo a Meghan.

Meghan Markle, look rigoroso alla cerimonia di St. Paul

Esclusi dal balcone di Buckingham Palace per il Trooping the Colour, la prima occasione di vedere Harry e Meghan è la funzione religiosa a St. St. Paul il 3 giugno. Lady Markle potrebbe optare per un abito, forse verde, perché è uno dei colori che preferisce e dà un messaggio di pace.

Potrebbe optare per un modello di Emilia Wickstead, per non scivolare sul protocollo e dare adito ad altre malignità. Oppure uno dei suoi brand classici, Givenchy.

Meghan Markle al concerto a Buckingham Palace

Meghan e Harry dovrebbero presenziare anche al concerto di Buckingham Palace la sera del 4 giugno. Per l’occasione Meg potrebbe stupirci con una creazione di Dior, oppure di Valentino oppure ancora di Carolina Herrera come il magnifico abito rosso indossato qualche mese fa.

Meghan Markle al compleanno della figlia Lilibet

Di certo dovrà fare attenzione a non mostrare troppo carne, anche se le spalle coperte sono ammesse la sera. Il 4 giugno è un’altra occasione speciale perché la piccola Lilibet festeggia il primo anno di vita. Per l’occasione è previsto l’incontro con la bisnonna, la Regina Elisabetta. Non è detto che ci verranno divulgate foto ufficiali, ma è probabile che Meghan dia il meglio di sé in fatto di look. Forse potrebbe indossare un Oscar de la Renta, ma sarebbe anche opportuna quella camicia a pois con cui recentemente si è fatta vedere alla partita di polo.