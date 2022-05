Meghan Markle copia Kate Middleton: abito da 1170 euro. E non le sta nemmeno bene

Meghan Markle: camicia a pois, shorts e cappello alla partita di polo

Meghan Markle cede allo stile di Kate Middleton e indossa un abito di Emilia Wickstead, brand amatissimo dalla Duchessa di Cambridge, da 1.170 euro, per una domenica all’aria aperta tra i suoi amici californiani. Ma il risultato non è quello sperato. Il look non fa per lei e nonostante la cifra importante spesa, il modello non la valorizza.

Meghan Markle copia Kate Middleton

In attesa di vederla a Londra per il Giubileo della Regina Elisabetta, Meghan Markle prosegue dunque coi suoi weekend californiani tra partite di polo e barbecue. Dopo averla ammirata con l’outfit in stile Pretty Woman che ha fatto impazzire suo marito Harry, la Sussex opta per uno stile decisamente diverso, prendendo ispirazione dalla sua “odiata” Kate Middleton, forse per entrare nello spirito british che tra pochi giorni l’avvolgerà. Infatti, sceglie un maxi abito di Emilia Wickstead, brand più volte indossato dalla moglie di William, per un barbecue nel giardino del Santa Barbara Polo & Racquet Club, dove Harry è entrato a far parte della squadra di polo.

Meghan Markle, l’abito sbagliato da 1.170 euro

Si tratta di un vestito chiaro con barche a vela stampate, lungo fino al polpaccio, sbracciato e sciancrato in vita. Il tessuto di lino lo rende perfetto per le giornate di sole, inoltre la tonalità azzurra è super carina. Il modello, che appartiene alla collezione primavera/estate 2019, è stato pagato 995 sterline (circa 1.170 euro). Al momento è esaurito però. Se ha il pregio di essere comodo ma chic, non è esattamente l’abito che fa per Meghan. Non valorizza infatti i suoi punti di forza e dunque non le rende onore.

Sarà forse per questo che l’unica foto di Meghan pubblicata durante la festa con quell’abito è stata fatta sparire. A farla circolare è l’amica dei Sussex, Delfina Blaquier, moglie di Nacho Figueras, compagno di squadra e amico del cuore di Harry, che l’ha condivisa sul suo profilo Instagram. Lo scatto è stato prontamente ripreso dal Daily Mail, ma dal profilo di Delfina è stato cancellato.

Nell’immagine si vedono Meghan e Harry di spalle, ma chiaramente riconoscibili mentre camminano a piedi nudi sull’erba. S’intravvede anche Archie, il figlio maggiore della coppia, facilmente identificabile dalla chioma rossa e ricciuta. Altro motivo per cui, i Sussex avranno chiesto di rimuovere la foto, evidentemente troppo tardi, visto che ormai è finita su uno dei siti britannici più temuti dalla coppia. Accanto al bambino si può notare una giovane donna, si ipotizza possa essere la tata.

Meghan Markle e Harry, dove vederli durante il Giubileo di Platino

Questa fugace apparizione di Harry e Meghan precede solo di pochi giorni il loro viaggio a Londra, per il Giubileo della Regina. E per la prima volta porteranno con loro Archie e Lilibet. Sua Maestà finalmente incontrerà di persona la nipote proprio in occasione della sua prima festa di compleanno, il prossimo 4 giugno. Per la piccola Elisabetta rinuncerà ad assistere alla corsa dei cavalli, sua grande passione.

La festa di Lilibet sarà organizzata a Frogmore Cottage, la casa inglese dei Sussex, attualmente abitata da Eugenia di York e dalla sua famiglia, che però per il ritorno dei cugini si trasferirà.

Secondo quanto riferito, Harry e Meghan prenderanno parte alla cerimonia presso la Cattedrale di St Paul venerdì 3 giugno dopo il Trooping the Colour di giovedì 2 giugno, ma non appariranno sul balcone di Buckingham Palace con i membri della Famiglia Reale. Sabato sera i membri più giovani della Famiglia Reale saranno presenti al Platinum Party a Buckingham Palace dove si esibiranno Diana Ross, Queen + Adam Lambert, Duran Duran, Alicia Keys, Hans Zimmer, Nile Rogers e Sam Ryder.