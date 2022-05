Meghan Markle si veste da Pretty Woman: svela le gambe e fa impazzire Harry

Meghan Markle: camicia a pois, shorts e cappello alla partita di polo

Meghan Markle fa perdere la testa a suo marito Harry durante il torneo di polo, dove si presenta con un look che è un mix perfetto tra Julia Roberts in Pretty Woman e Diana. Non c’è che dire, la Sussex è incantevole e scatta anche il bacio sul podio.

Meghan Markle superlativa alla partita di polo

Da quando Meghan Markle ha lasciato Londra e la Famiglia Reale è rinata: ha trovato la sua dimensione a Hollywood, nonostante qualche problema economico e le figuracce per le lamentele su Buckingham Palace e la Regina. Ma lei nella sua villa milionaria di Montecito sta benissimo coi suoi due figli, Archie e Lilibet. E naturalmente suo marito Harry che ha trovato nel torneo di polo, organizzato in California, la possibilità di coltivare una delle sue vecchie passioni, ora che di fatto ha lasciato alle spalle tutto della sua precedente esistenza, dai titoli militari alle tradizioni inglesi, come la caccia alla volpe, per la quale ha litigato furiosamente con la moglie nel primo anno di matrimonio. E malgrado ciò il Principe ha insistito partecipando recentemente a un rodeo americano.

Comunque, Meghan è la prima tifosa di Harry e a ogni partita si presenta sul campo per sostenerlo e mostrarsi con qualche nuovo look. Ma l’ultimo, presentato domenica 22 maggio al Santa Barbara Polo & Racquet Club, è semplicemente superlativo.

Meghan Markle svela le gambe: shorts da quasi 800 euro

Lady Markle indossa una camicia nera a pois bianchi con tanto di fiocco al collo, che abbina a dei pantaloncini a pieghe a vita alta, color crema, di Khaite, da 791 euro. A far la differenza un ampio cappello nero, in tulle leggero. Completano l’outfit le décolletée con trasparenze di Aquazurra e una cintura nera con fibbia in oro di Khaite. Il tutto impreziosito dal bracciale e dall’orologio, firmati Cartier, e da una collana con ciondolo a lettera.

Meghan e Harry, bacio appassionato

Meghan era semplicemente deliziosa con questo completo che ha fatto letteralmente impazzire Harry, ma anche gli altri membri della sua squadra che hanno per altro portato a casa la vittoria. È toccato proprio alla Markle premiare il team del marito e per questo ha baciato sulla guancia ogni componente, mentre a Harry ha riservato un bacio sulle labbra tra il romantico e il passionale.

Meghan Marke, tra Diana e Pretty Woman

L’affettuoso siparietto ha ricordato molto il bacio che nel lontano 1987 si sono scambiati Carlo e Diana sul campo di polo, forse uno dei rari momenti in cu la coppia è sembrata se non proprio felice, almeno serena. E lei indossava un look a pois. In effetti, Meghan nel suo look si è ispirata in parte a Lady D. I pois infatti erano amatissimi dalla Principessa, come le camicie con fiocco al collo che ha reso iconiche e che ora sono contese da tutte le teste coronate d’Europa, da Letizia di Spagna a Kate Middleton.

D’altro canto, Lady Markle ha voluto aggiungere qualcosa di Made in USA nel suo outfit: eccola quindi svelare le gambe con degli shorts eleganti che ricordano molto lo stile di Julia Roberts (magnifica al Festival di Cannes) in Pretty Woman, quando la metamorfosi era ormai compiuta ed era diventata una vera signora dell’alta borghesia. E visto che non le è stato imposto da nessun protocollo di Corte, per darsi un tono da Lady, Meg ha pure indossato il cappello, oltre a un paio di occhiali da sole per festeggiare il suo Harry, in totale brodo di giuggiole per la vittoria sul campo e il bacio della nella mogliettina.