Letizia di Spagna, smacco a Carlo. La camicia col fiocco è un omaggio a Diana

Lady Diana, le camicie che hanno ispirato Letizia di Spagna

Letizia di Spagna conclude gli impegni settimanali recandosi a Logroño dove ha partecipato alla presentazione e all’annuncio della vincitrice del Premio Fondazione Principessa di Girona 2022 nella categoria ‘Social’, sfoggiando un look bon ton e riciclato, chiaramente ispirato a Lady Diana.

Letizia di Spagna tradisce il Principe Carlo

Il sottile filo rosso che lega Letizia di Spagna alla Famiglia Reale inglese dunque si allunga. La Reina in 15 giorni si è recata due volte in Gran Bretagna. La prima insieme a Felipe per commemorare il Principe Filippo alla Abbazia di Westminster a Londra dove ha sfoggiato un cappotto verde di Carolina Herrera, la seconda da sola per un incontro col Principe Carlo che è rimasto folgorato da Donna Letizia al punto da baciarla in pubblico, complice il suo nuovo abito bordeaux che le stava d’incanto.

Ma tornata in Spagna, la Reina “tradisce” Carlo e alla prima occasione pubblica copia la prima vera icona di stile reale, Lady Diana, ovvero la compianta ex moglie del Principe del Galles. Letizia si presenta infatti al suo appuntamento con un look che strizza l’occhio al gusto british. A dir la verità, niente nel suo outfit è nuovo, ma è significativo che abbia deciso di indossare questo completo proprio un paio di giorni dopo l’incontro con Carlo.

Letizia di Spagna, la camicia col fiocco come Diana

Dunque, la Reina ha indossato un’elegantissima camicia in seta bianca con fiocco attorno al collo, firmata Carolina Herrera, che appartiene al guardaroba della moglie di Felipe dal 2017. Si tratta di uno dei capi più classici che tutte dovremmo avere nell’armadio. La camicia col fiocco, specialmente in seta, è un capo versatile che va bene in ogni occasione, sia di giorno che di sera. Abbinata a dei jeans o a dei pantaloni, risolve un look casual, senza però essere troppo informale. Indossata con una giacca e coordinata a una longuette definisce il più raffinato e femminile degli outfit.

Ma la camicia col fiocco nasconde un significato segreto. Infatti, è Diana a farne un capo iconico. La Principessa adorava i fiocchi e le camice coi fiocchi, specialmente negli anni Ottanta. La scelse anche per le foto ufficiali del fidanzamento con Carlo. Dunque, quando una Lady ne indossa una, è subito evidente a chi si è ispirata. Ad esempio anche Kate Middleton è diventata una cultrice di questo capo, proprio in omaggio alla suocera.

Letizia di Spagna, la gonna asimmetrica di Massimo Dutti

Ora, con il suo outfit, Letizia di Spagna non lascia dubbi sul riferimento a Lady D. Infatti, ha abbinato la sua camicia col fiocco a una gonna in principe di Galles, ennesimo motivo britannico, firmata Massimo Dutti, grigia e bianca e con orlo asimmetrico, che è un grande classico del suo armadio.

Come accessori la moglie di Felipe opta per borsa e scarpe color cuoio, di Carolina Herrera. Una scelta dalle tonalità neutre che però contribuiscono a spegnere la mise nel suo insieme.