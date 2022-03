Harry si presenta al rodeo: con Meghan Markle è ai ferri corti

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

Altro strappo nella coppia Meghan Markle e Harry. Lui si presenta a sorpresa ovviamente da solo al rodeo, malgrado conosca le posizioni della moglie sui diritti degli animali.

Harry e Meghan Markle, vite separate

Sembra proprio che Harry e Meghan Markle conducano vite parallele, salvo fare fronte comune quando si tratta della Famiglia Reale. Il Principe va dove vuole da solo, allo stadio con la cugina Eugenia di York, al rodeo, mentre Meghan è insolitamente più riservata, si mostra solo nelle occasioni speciale in cui promuove la loro fondazione, l’Archewell. Si vocifera che sia impegnata a prepararsi per la carriera politica, puntando direttamente alla Casa Bianca.

Harry al rodeo

Così, Harry, in cerca forse della sua dimensione nella sua ormai non proprio nuova vita americana, ha trascorso il weekend fuoricasa, senza famiglia, e se ne è andato in Texas dove è stato fotografato al Stockyards Rodeo a Fort Worth, vestito da cowboy con tanto di cappello. Dunque, senza prendere in considerazione le battaglie di Meghan per i diritti degli animali, ha deciso di prendere parte a un evento tipicamente americano in cui gli animali costituiscono l’attrazione principale.

Un testimone presente all’evento ha dichiarato al Daily Mail: “La cosa divertente è che la maggior parte delle persone non lo ha riconosciuto o non si è preoccupata di lui”. La stessa fonte ha aggiunto: “Visto le sue affermazioni sul primo emendamento e che sua moglie è un’attivista per i diritti degli animali, è scioccante che abbia pensato di poter mostrare la sua faccia qui“.

Meghan Markle attivista per i diritti degli animali

Pensare che durante le prime vacanza di Natale, trascorse in Gran Bretagna dopo il matrimonio, Lady Markle gli fece una piazzata per evitare che partecipasse alla tradizionale caccia alla volpe. E prima ancora, nel 2017, si ritiene che l’avversione di Meghan per la caccia abbia causato problemi all’interno della Famiglia Reale, quando Harry avrebbe preso parte a quella al cinghiale in Germania. Da quel momento, comprendendo di far soffrire Meg con questo atteggiamento, il Principe si è astenuto dal parteciparvi e nel 2020 ha venduto due dei suoi fucili per 50mila sterline.

Allora Harry era più remissivo, ma ora non ha intenzione di sottostare a costrizioni di nessun tipo. E quindi, nonostante quello che pensi sua moglie, se ne è andato a vedere un rodeo, lasciandola sola coi due figli, Archie e Lilibet.