Meghan Markle, look da 322mila euro. Ma il suo eyeliner in barattolo lo trovi a 20

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

Meghan Markle è tornata in pubblico dopo mesi di assenza e accanto a lei c’è Harry. La Duchessa del Sussex è semplicemente meravigliosa con un look che tra abito, gioielli e accessori costa 269mila sterline, pari a 322mila euro circa. Ma se vuoi realizzare il suo make up, puoi acquistare online il suo magico eyeliner in barattolo, di Inglot, per soli 20 euro.

Eyeliner in barattolo Inglot Puoi acquistare online l'eyeliner preferito da Meghan Markle

Dunque, Meghan Markle è finalmente riapparsa in pubblico, mettendo a tacere anche tutte le indiscrezioni, più o meno veritiere, di un momento di crisi con Harry che sarebbe pronto a fare ritorno nella Monarchia britannica dove però non può che aspirare a un ruolo marginale.

Meghan Markle, fantastica col look da 322mila euro

Lady Markle si è presentata ai premi NAACP al Pasadena Civic Auditorium indossando un magnifico abito da sera in chiffon blu elettrico, sfumato, monospalla, firmato Christopher John Rogers. Costo? 2.394 euro circa. Non si sarebbe mai potuta permettere un vestito così al servizio di Sua Maestà, non tanto per il suo valore, quanto per il modello azzardato che lascia scoperte spalle e braccia. Ma ormai, quelle regole sono acqua passata e la moglie di Harry ne approfitta. I suoi look non danno più scandalo e lei può comportarsi come una vera diva di Hollywood.

All’abito ha abbinato dei sandali gioiello di Aquazzura, il bracciale di Cartier appartenuto a Lady Diana, degli orecchini in oro giallo per un valore totale di 8.381 euro. A cui vanno aggiunti i 312mila euro del suo anello di fidanzamento con diamante. Quindi, tirando le somme, Meghan si è presentata in tutto il suo splendore con un outfit da capogiro in tutti i sensi che è costato ai Sussex ben 322mila euro circa.

Meghan Markle, l’eyeliner magico da 20 euro

Molto dello splendido look di Lady Markle è fatto anche da una pettinatura laterale che però sembra copiata da Kate Middleton, con tanto di boccoli che sono il tratto distintivo della Duchessa di Cambridge. E da un make up sapiente e molto naturale: smokey eye, blush rosa e labbra effetto nudo.

Per creare il suo sguardo magnetico, Meghan si avvale di uno speciale eyeliner con cui ha definito le sfumature. Si tratta di un prodotto che le è stato consigliato dal suo make up artist, Daniel Martin, ossia l’eyeliner gel in barattolo di Inglot, che è acquistabile online a 20 euro.

Coi suoi pigmenti di intensità superiore alla media restituisce un colore intenso ad alta tenuta. La formula cremosa, delicata e a lunga durata si asciuga in soli 60 secondi, donando al gel una consistenza resistente all’acqua e alle sbavature.