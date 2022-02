Harry e Meghan tornano in pubblico per il President’s Award (e c’è anche mamma Doria)

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Il Principe Harry e Meghan Markle mettono una volta per tutte a tacere le voci sulla presunta crisi, che si rincorrono da settimane sui media, e lo fanno tornando in pubblico alla consegna del President’s Award del NAACP. La coppia è apparsa affiatata come sempre, dispensando sorrisi e accompagnata dalla mamma della ex attrice, la signora Doria. Dal palco anche il loro appello per il popolo ucraino.

Harry e Meghan premiati dalla comunità afroamericana

La loro presenza era stata annunciata, e i Duchi di Sussex non hanno deluso: Harry e Meghan, innamorati come sempre, sono apparsi sul palco uniti e solidi, a dispetto di tutte le voci che li volevano in crisi.

La coppia prima di tutto ha voluto esprimere la propria vicinanza al popolo dell’Ucraina, e poi il Principe ha ringraziato la comunità afroamericana per averlo accolto così calorosamente.

I due sono stati premiati con il prestigioso President’s Awards alla National Association for the Advancement of Colored People, un premio importante assegnato loro dall’associazione che lotta strenuamente per i diritti civili nella comunità afroamericana. I Duchi di Sussex si sono distinti per il loro impegno a favore dell’uguaglianza razziale promossa attraverso la loro Archewell Foundation.

Attraverso di essa nel 2021 hanno contribuito a creare un centro di accoglienza per le donne in Texas, hanno promosso una equa distribuzione del vaccino e aiutato varie associazioni benefiche locali. Meghan Markle, che vediamo sempre di rado da quando ha abbandonato il Regno Unito nel 2020, ha indossato un abito blu firmato Christopher John Rogers, mentre Harry ha indossato uno smoking di Ozwald Boateng.

Il Principe Harry e Meghan Markle non erano soli, con loro la mamma della Duchessa, Doria Ragland.

Harry e Meghan innamoratissimi, altro che crisi

“Le nostre vite si sono unite per una ragione”. Con queste parole il Principe Harry e Meghan Markle hanno ribadito non solo il loro desiderio di continuare a combattere contro ogni forma di discriminazione, ma anche il forte amore che li unisce. Una risposta netta alla stampa, in particolare quella inglese, che nelle ultime settimane ha diffuso sempre con maggiore insistenza le voci di crisi e divorzio tra i Duchi di Sussex.

Tutto era partito dalle immagini di Harry al suo primo Super Bowl in compagnia della cugina, la Principessa Eugenia, senza Meghan Markle. L’accaduto aveva aperto a uno scenario quasi fumettistico, nel quale la figlia del Principe Andrea era andata in soccorso del cugino, a un passo dal divorzio, per riportarlo nella Royal Family. Le voci si erano ingigantite a dismisura, arrivando a parlare della presenza del Principe, senza consorte, alla cerimonia in omaggio al Principe Filippo, che si terrà il 29 marzo 2022 nell’Abbazia di Westminster.

Nessuna conferma o smentita ufficiale è arrivata dai Sussex, come da tradizione della famiglia reale inglese, e ancora una volta sono i fatti a smentire i gossip. Harry, stringendo la mano di Meghan, ha sottolineato come sua moglie sia una donna straordinaria, che lo ha aiutato a prendere parte all’impegno sociale per il quale la coppia è stata premiata con il President’s Award. Non ci resta che aspettare la prossima puntata di questa infinita telenovela che da decenni, seppur con interpreti sempre diversi, coinvolge la Royal Family.