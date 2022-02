Harry e Meghan ai ferri corti, gli indizi di Thomas Markle

Meghan Markle e Harry: look a lutto e gioielli stratosferici

La favola d’amore tra il Principe Harry e Meghan Markle è agli sgoccioli e i duchi di Sussex sarebbero pronti al divorzio senza mezzi termini. A svelarlo non è una fonte reale, ma un testimone (molto) scomodo: Thomas Markle, il fratello di Meghan, al momento concorrente nella casa del Grande Fratello Vip australiano. L’uomo, che spesso ha dimostrato di avere il dente avvelenato nei confronti della sorella, ha rivelato in diretta diversi indizi della crisi tra Harry e Meghan. Una vera e propria guerra fredda in casa, secondo lui, che sta per sfociare in una rottura senza precedenti.

Meghan è cambiata: le parole di Thomas

Prima di tutto, una stoccata alla sorella: Thomas sostiene che Meghan sia diventata un’altra persona da quando è moglie di Harry, divenendo più celebre che mai grazie al legame con il nipote della Regina Elisabetta. Un’accusa che lui ribadisce già da prima del matrimonio reale, quando lei era “semplicemente” un’attrice di successo che “Si era montata la testa”. Secondo il fratello, che non usa mai mezzi termini, “Nessuno riesce a capire cosa succeda. I soldi l’hanno cambiata e la popolarità le ha dato alla testa”. Chi non subirebbe lo stress e il fascino della vita dei Reali inglesi? La realtà è che, tra protocolli rigidissimi e spaccature, la serenità di qualsiasi persona sarebbe messa a dura prova.

Thomas Markle: il divorzio di Harry e Meghan sarebbe alle porte

Non è tutto: per Thomas Markle, che chiarisce di non avere più rapporti con la celebre sorella da tempo, il divorzio tra Harry e Meghan sarebbe dietro l’angolo, il prossimo passo della coppia già abbastanza provata. Il concorrente del GF Vip Australia non sembra impressionato: ricorda che il divorzio non è una novità per Meghan che già in passato aveva lasciato all’improvviso l’ex marito, il produttore cinematografico Trevor Engelson, con il quale ha fatto coppia fissa dal 2011 al 2013. “Trevor si è preso cura di lei, l’adorava, ma Meghan l’ha calpestato e poi l’ha mollato. Velocemente“, racconta Thomas aggiungendo che il gesto di lei di rimandare la fede nuziale a Engelson gli è sempre sembrato fin troppo freddo.

Gli indizi del divorzio imminente da Harry? Secondo Thomas sta nel grosso cambiamento del Principe Harry che, da quando ha lasciato la famiglia reale, sembra essere un’altra persona, una che non sorride mai. Fa infatti notare ai compagni di Grande Fratello: “Harry e Meghan divorzieranno presto. Da quando lui si è trasferito in America non sorride più”.

Il rapporto tra Meghan e Thomas Markle

Le parole di Thomas non stupiscono: si è sempre dimostrato critico (e molto invidioso) nei confronti di Meghan. Alla vigilia del matrimonio con Harry, Thomas Markle aveva inviato un brutto messaggio allo sposo: “Mia sorella ti rovinerà la vita”. Decisamente non il regalo di nozze che una coppia si aspetta da un familiare. Da allora, il rapporto tra i due fratelli Markle è andato avanti tra un pettegolezzo piccato di lui e una risposta trattenuta di lei, in un’alternarsi di tensioni che probabilmente non avranno mai fine. Meghan ha preso da anni distanze dalla famiglia intera, con l’eccezione del legame con la madre Dora Ragland che sembra reggere nel tempo.

Harry e Meghan, gli impegni in USA

Al momento il Principe Harry e Meghan Markle non hanno ancora replicato alle insinuazioni di Thomas. Intanto, i due sono occupatissimi a produrre alcuni documentari in accordo con Netflix e portano avanti con entusiasmo le loro opere di beneficenza. Il Principe ha dichiarato recentemente che vuole portare avanti i progetti della madre defunta, Lady Diana.