Meghan Markle travolta dalle critiche, contatta il padre dopo l’amputazione

Meghan Markle ha contattato il padre Thomas dopo l'operazione: lo ha confermato il portavoce della Duchessa del Sussex

IPA Meghan Markle

Thomas Markle ha subito l’amputazione di una gamba: il padre di Meghan, la Duchessa del Sussex, si trova in terapia intensiva in un ospedale delle Filippine. Al suo fianco c’è il figlio Thomas Markle Jr, che al Daily Mail ha rivelato le condizioni di salute del papà: l’amputazione si è resa necessaria dopo aver scoperto un coagulo di sangue, localizzato nella coscia sinistra. Meghan è stata criticata per aver taciuto inizialmente; il suo portavoce ha confermato però che c’è stato un contatto.

Meghan Markle ha contattato il padre dopo l’operazione

“Posso confermare che ha contattato suo padre”, queste le parole del portavoce di Meghan Markle, che fanno seguito alle critiche ricevute dalla Duchessa del Sussex dopo l’iniziale silenzio sulla situazione clinica del padre, svelata dal fratello, Thomas Markle Jr, ai giornali. Al padre è stata amputata una gamba il 3 dicembre nelle Filippine: “L’intervento era una questione di vita o di morte”.

Thomas Markle è ancora ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva: “I prossimi due o tre giorni saranno critici. Gli hanno amputato la gamba sinistra sotto il ginocchio”. I medici continuano a tenere sotto controllo la situazione, soprattutto per prevenire possibili infezioni. Da tempo Meghan si è ormai allontanata dal padre, precisamente prima del matrimonio con il Principe Harry, avvenuto nel 2018. Nella famosa intervista a Oprah Winfrey, Meghan aveva detto di aver “perso suo padre”, e Harry si era preso parte delle responsabilità.

Da diverso tempo, Thomas Markle sta combattendo con i problemi di salute: “È un uomo forte, ma ha dovuto affrontare tante difficoltà. Prego che sia abbastanza forte da sopravvivere a tutto questo”, ha detto la figlia Samantha Markle. “Mio padre ha avuto due infarti, un ictus e un terremoto. Spero che riesca a superare anche questo”.

Il legame tra Meghan e il padre Thomas

Nelle ultime ore, da quando si è diffusa la notizia dell’amputazione, Meghan Markle è stata travolta inizialmente dalle critiche, perché non ha reagito subito. Non solo: sul suo profilo Instagram, la Duchessa di Sussex ha continuato a promuovere lo speciale natalizio della serie su Netflix. Questa mancata sensibilità pubblica è stata letta come l’ennesimo scivolone, soprattutto considerando la gravità dei fatti.

Dopo l’ictus, nella vita di Thomas Markle c’è stato il figlio 59enne, ogni giorno. Proprio lui ha lanciato un appello alla stampa: “Il mio unico desiderio è che Meghan mostri un po’ di compassione per mio padre. Sta letteralmente lottando per la vita”. Thomas Senior e Junior hanno scelto di trasferirsi nelle Filippine per prendere le distanze dalla vita pubblica di Meghan e del Principe Harry.

“Ogni giorno c’era una storia o l’altra su Meghan e Harry. Era un promemoria costante del fatto che mia figlia non mi parla più. Ancora non capisco perché continui a ignorarmi. Il mio unico desiderio è rivedere i miei nipoti prima di morire”. Ora Meghan è in contatto con lui, dopo le pesanti accuse ricevute sui social media, in cui è stata criticata per la sua mancanza di tatto.

