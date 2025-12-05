Meghan Markle, il padre tra la vita e la morte: amputata la gamba. Lei non reagisce

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images

Il padre di Meghan Markle, Thomas, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per salvargli la vita, durante il quale si è reso necessario amputargli una gamba. La Duchessa del Sussex non ha rilasciato alcuna dichiarazione al proposito. Ed è stata critica per aver pubblicato su Instagram video promozionali della sua serie, in concomitanza con l’operazione.

Meghan Markle, suo padre tra la vita e la morte: operato d’urgenza

Thomas Markle, il padre di Meghan, è stato sottoposto mercoledì 3 dicembre a un intervento chirurgico durato tre ore per l’asportazione del piede sinistro e della parte inferiore della gamba, dopo che un coagulo di sangue ha bloccato la circolazione e l‘arto è diventato nero. Pare che l’uomo sia stato ricoverato in terapia intensiva.

A confermare la notizia suo figlio Thomas Jr che ha dichiarato: “Mio padre è stato molto coraggioso. Il suo piede è diventato blu e poi nero. È successo molto velocemente. L’ho portato in un ospedale locale, dove gli hanno fatto degli esami clinici e un’ecografia e hanno detto che la gamba doveva essere amputata”.

Visto la gravità delle sue condizioni, Thomas Markle è stato trasportato d’urgenza in un ospedale più grande dove è stato immediatamente operato.

Tom Jr ha detto: “Non c’era alternativa. Mi è stato detto che la gamba doveva essere amputata e che era una questione di vita o di morte“. E ha affermato che i medici sono ancora molto preoccupati per lo stato di salute del padre che probabilmente dovrà subire un secondo intervento. “Uno dei suoi medici ha detto che i prossimi due o tre giorni sono critici. Gli hanno amputato la gamba sinistra sotto il ginocchio. Erano preoccupati per un’infezione in atto, una sepsi o una cancrena. La carne era nera e macerata”, ha proseguito. Non c’erano alternative all’operazione

Il silenzio di Meghan Markle

Attualmente il padre della Duchessa del Sussex vive nelle Filippine. Ha deciso di trasferirsi lì per rifarsi una vita lontano da quello che lui stesso ha definito il “dolore costante” del suo allontanamento da Meghan.

In effetti, dal 2018 i rapporti tra Meghan e il padre si sono fatti sempre più freddi e distanti. Thomas Markle avrebbe dovuto partecipare al matrimonio della figlia con Harry, ma all’ultimo non venne e poi scoppiò il caso delle foto sui preparativi delle nozze che aveva venduto ai media.

La Markle non ha mai perdonato il padre per questo e altri suoi comportamenti ambigui. Per questo non ha voluto più avere a che fare con lui.

Un portavoce della Duchessa del Sussex ha rifiutato di commentare il ricovero in ospedale del padre e la l’amputazione del piede.

Meghan Markle criticata per i video su Instagram

Meghan ha dovuto anche subire le critiche di chi l’ha accusata di insensibilità nei confronti del padre, perché non ha reagito alla notizia del suo ricovero. Ma soprattutto non le perdonano il fatto di aver continuato a postare sul suo profilo Instagram dei video per promuovere lo speciale natalizio della sua serie dove compare anche Harry, invece che preoccuparsi di suo padre.

In effetti, Lady Markle ha condiviso in questi giorni una serie di clip delle puntate di natale di With Love, Meghan. Ma d’altro canto, ha chiuso tutti i ponti col genitore e comunque non ha intenzione di rendere pubbliche le sue reazioni alla notizia del ricovero del padre. Almeno per il momento.

