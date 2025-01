Ben presto Thomas Markle potrebbe lasciare la sua casa in California per trasferirsi in Asia. Il padre di Meghan Markle partirebbe senza aver mai conosciuto i nipoti

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle è tornata di recente sui social networks con un nuovo profilo Instagram personale, dopo anni in cui ha condiviso la sua identità digitale con il marito Harry d’Inghilterra. I Duchi di Sussex sembrerebbero volenterosi, quindi, di promuovere la loro immagine pubblica e le loro nuove carriere in modo singolo, senza puntare più sulla coppia.

La Duchessa, in particolare, è pronta a buttarsi a capofitto in un nuovo progetto, il suo brand di marmellate e prodotti per la casa, American Rivieria Orchard, che sarà al centro anche del suo nuovo show Netflix, With Love, Meghan, in uscita il prossimo 15 gennaio.

La nuova vita californiana di Meghan Markle sembra andare a gonfie vele ma una nuova ombra potrebbe adombrare il suo presente. Suo padre, Thomas Markle, infatti, sarebbe pronto a lasciare gli Stati Uniti d’America.

Thomas Markle lascia gli USA

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono convolati a nozze 19 maggio del 2018. Il matrimonio reale è stato però preceduto da mesi di polemiche e di scandali, visto che diversi membri della famiglia dell’ex attrice hanno raccontato i dettagli dei loro rapporti interpersonali alle riviste internazionali. Tra di loro anche il padre della Duchessa, Thomas Markle, che per un malore, non ha nemmeno partecipato al matrimonio reale e, da allora, non ha più sentito la figlia.

Adesso l’ex direttore delle luci avrebbe rivelato al DailyMail di essere pronto a lasciare gli Stati Uniti d’America, come riportato dal The Sun. Il suocero di Harry d’Inghilterra sarebbe intenzionato a trasferirsi nel Sud-est asiatico per incontrare lì: “Persone più gentili… Sono pronto per un cambiamento. Mi sono sentito bloccato in una routine per un po’ di tempo e sono pronto a incontrare nuove persone e sperimentare la gentilezza”.

All’età di 80 anni, quindi, Thomas Markle potrebbe lasciare la California per non farvi più ritorno, senza aver mai visto i suoi due nipoti Archie e Lilibet, visto che si sarebbe ormai rassegnato al fatto che non li incontrerà mai. Con il padre della Duchessa sarebbe pronto a trasferirsi in Asia anche il suo fratellastro Thomas Jr.

Thomas Markle parla dell’ex marito di Meghan Markle

Nella sua recente intervista, Thomas Markle non avrebbe parlato solo del suo prossimo cambio di residenza ma anche dell’ex marito della figlia, Trevor Engelson, svelando che lui gli piacesse molto e che il produttore non abbia mai capito veramente il motivo che ha portato Meghan Markle a chiudere la loro relazione.

Anche se la Duchessa di Sussex e il padre non avrebbero più rapporti dal matrimonio di lei, Thomas Markle avrebbe affermato di essere sempre pronto a ricucire la relazione: “Porta è sempre aperta”.

Meghan Markle si sarebbe sentita tradita dal padre, come svelato nella sua celebre intervista a Oprah Winfrey del 2021, perché lui avrebbe provato a vendere alcune foto ai giornali nel periodo del suo matrimonio per guadagnare 100 mila dollari e, quando lei lo avrebbe messo alle strette a riguardo, avrebbe continuato a mentirle, smentendo la notizia.

Malgrado diversi appelli e l’ictus che l’ha colpito nel 2022, la Duchessa di Sussex non si sarebbe più fatta viva con lui.