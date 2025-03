Fonte: IPA Harry d'Inghilterra e Meghan Markle

Meghan Markle è in questi giorni al centro delle pagine dei tabloid internazionali che commentato la sua nuova serie Netflix With love, Meghan, che è stata lanciata sulla piattaforma di streaming il 4 marzo 2025. Il chiacchieratissimo nuovo progetto della Duchessa di Sussex coincide anche con un incremento delle sue condivisioni social sul suo canale Instagram ufficiale, riaperto nei primi giorni del nuovo anno.

Infatti Meghan Markle di recente ha condiviso dei video e degli scatti della sua vita privata che mostrano anche i figli Archie e Lilibet, tenuti sempre molto lontano dai riflettori. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo 2025, la Duchessa di Sussex ha postato sui social una galleria di foto, tra cui era incluso anche uno scatto che raffigurava la figlia insieme a Harry d’Inghilterra.

Meghan Markle, il post per l’8 marzo

Meghan Markle ha cominciato una nuova fase della sua vita, in cui ha deciso di riprendere in mano la sua immagine pubblica in prima persona, dedicandosi all’argomento che le era più caro di tutti, prima di entrare a fare parte della Casa Reale Inglese: il lifestyle. Su questo tema è incentrato il suo nuovo progetto, la serie televisiva With Love, Meghan e anche i prodotti del suo nuovo marchio As Ever fanno parte di quest’ambito commerciale.

La sua nuova serie televisiva, però, non è stata accolta nel migliore dei modi dai telespettatori e dagli esperti di tutto il mondo, visto che in molti hanno parlato di un flop. In ogni caso la produzione è stata confermata per una seconda stagione e, mentre tutti parlano di lei, Meghan Markle ha deciso di celebrare l’8 marzo con un post Instagram: “Buona giornata internazionale della donna! Celebrando le donne forti intorno a noi e le ragazze con sogni che diventeranno donne con una visione. Ringraziando anche chi ci eleva ogni giorno”.

Il contenuto digitale era accompagnato da una galleria di foto che avevano come protagoniste le donne più importanti della sua vita e il suo amato marito Harry d’Inghilterra. Nel primo scatto in bianco e nero, infatti, si scorgeva una piccola Duchessa di Sussex con la madre intente a giocare insieme, mentre la seconda foto le mostrava felici da adulte. Negli altri scatti era protagonista, invece, non la sua famiglia d’origine ma quella che ha creato con Harry d’Inghilterra.

Meghan Markle, la nuova foto di Lilibet

Meghan Markle ha deciso di condividere diverse fotografie private in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2025. Per l’occasione la Duchessa di Sussex ha mostrano ai suoi sostenitori anche una foto della piccola Lilibet, nata dal matrimonio con Harry d’Inghilterra.

Nel rarissimo scatto la piccola di casa si trova in braccio al padre e i due sono in barca. Lilibet guarda l’orizzonte con i suoi meravigliosi capelli rossi chiusi in una coda di cavallo, scompigliata dal vento, mentre il fratello del Principe William le bacia teneramente la testa e l’abbraccia. Nell’ultimo scatto della galleria social torna protagonista la Duchessa di Sussex, insieme al marito. Nel ritratto i due sono in riva al mare e si abbracciano teneramente.