Meghan Markle, la seconda stagione della serie Netflix si farà (nonostante le critiche)

L'annuncio lo ha dato la stessa Markle: una nuova stagione di "With Love, Meghan" è pronta e andrà in onda il prossimo autunno

Fonte: IPA Meghan Markle

Nel bene o nel male purché se ne parli: deve essere stata questa la considerazione di Netflix riguardo With Love, Meghan, la serie che vede moglie del Principe Harry impegnata in cucina, nel giardinaggio e nell’organizzazione di feste per bambini che è stata ampiamente contestata da critica e fan. Ma proprio nelle ultime ore è arrivato l’annuncio dell’account ufficiale Instagram di Meghan Markle: “Se vi piace la stagione 1, preparatevi a vedere cosa abbiamo preparato di divertente per la seconda”.

With Love, Meghan: seconda stagione in arrivo su Netflix

La prima stagione di With Love, Meghan è appena stata rilasciata su Netflix ed è già stata annunciata la seconda: ci ha pensato la stessa lady Markle a dare la notizia su Instagram, sebbene lo show sia stato stroncato da media e criticato dai fan. Le riprese della prossima stagione sono già terminate, ma come ha dichiarato un insider: “Questo potrebbe far alzare qualche sopracciglio, ma una cosa che Netflix ama è la polemica, e questo show ha certamente creato un sacco di discussioni”.

Del resto, basta aprire la piattaforma streaming per vedere che gli ascolti sono dalla parte di Meghan, visto che la serie è rimasta per quattro giorni consecutivi tra gli show più visti.

Nel corso degli otto episodi della durata di 33 minuti lady Markle è stata affiancata da diversi ospiti che le hanno offerto consigli, dalla cucina al lifestyle, ma a non convincere molti è stato lo stile troppo impersonale del set, la prima stagione infatti non è stata girata a casa di Meghan e del principe Harry, ma in una villa vicina alla loro, di proprietà di Tom e Sherrie Cipolla, noti personaggi dell’alta società della Riviera americana.

Le recensioni durissime

La critica è stata durissima: alcuni hanno dichiarato che Meghan Markle sta “cercando di aggrapparsi alla fama con ogni mezzo possibile”, mentre lo scrittore televisivo del Guardian Stuart Heritage ha affermato che la serie è “così inutile che potrebbe essere l’ultimo programma televisivo dei Sussex” e che “potrebbe anche essere l’ultima cosa che fa per Netflix”.

Il Telegraph dal canto suo ha assegnato alla serie solo due stelle. In una recensione, ha affermato che lo show è un “esercizio di narcisismo, pieno di brunch stravaganti, amici di celebrità e prese di posizione commerciali”. Critiche durissime, che però sembrano non toccare lady Markle, che ha dichiarato che il suo nuovo show l’ha aiutata a “ritrovare se stessa”.

With Love, Meghan è la seconda collaborazione con Netflix per i Sussex, che nel 2020 hanno firmato un accordo multimilionario con il gigante dello streaming. Il documentario biografico Harry & Meghan è stato il più grande debutto del servizio di streaming, visto da quasi 29 milioni di famiglie nei primi quattro giorni, e si è rivelato una sensazione globale.

Ma Polo, la serie sul celebre sport e Heart of Invictus, sui giochi organizzati dal Principe Harry, si sono rivelate due serie sono riuscite a infiammare i dati di ascolto del servizio di streaming. Tra l’altro pare che a Los Angeles si sia già diffusa la voce che lavorare con i Duchi del Sussex sia molto difficile. “È un incubo“, ha dichiarato un insider al Sunday Times, ma altri sostengono che le possibilità di rinnovare l’accordo dipendono dal successo o meno di With Love, Meghan.