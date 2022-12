Meghan Markle e Harry, il trailer della serie di Netflix: pugnalata a William e Kate Middleton

Harry e Meghan Markle lanciano il primo trailer esplosivo della loro serie per Netflix, proprio mentre William e Kate Middleton si trovano negli Stati Uniti, impegnati in un tour ufficiale per conto della Monarchia. Una vera e propria pugnalata alle spalle.

Harry e Meghan Markle, il primo trailer della serie di Netflix

Harry e Meghan Markle hanno firmato con Netflix un contratto che vale oltre 99 milioni di euro per una docu-fiction in cui svelano i retroscena della vita di Palazzo. Il primo dicembre hanno pubblicato il primo trailer della serie con immagini mai viste prime e decisamente inquietanti.

Nel filmato si percepisce che i Duchi del Sussex vanno all’attacco della Famiglia Reale. Con questa serie hanno intenzione di raccontare la loro versione dei fatti e non guardano in faccia a nessuno. “Nessuno vede cosa succede a porte chiuse”, dice Harry poco prima che compaia un’immagine di Meghan dove è al telefono mentre si tiene la testa tra le mani. In un’altra scena si vedono Harry e Meghan seduti sul divano, lei si copre il volto con le mani mentre lui ha lo sguardo cupo e la testa reclinata all’indietro.

Harry e Meghan Markle, le immagini inedite: nessuno vede cosa succede dietro

Gli scatti in bianco e nero raccontano la vita intima di coppia. I due che ballano al loro matrimonio, il Principe che suona la chitarra, Lady Markle che accarezza il pancione durante la dolce attesa di Archie.

La clip dura in tutto 1 minuto e 12 secondi e si apre con la domanda di un produttore della serie che chiede a Harry: “Perché hai voluto fare questo documentario?“. Seguono una serie di immagini di Harry e Meghan insieme a William e Kate Middleton. E poi la foto della disperazione di Meg mentre è al telefono, la voce di Harry che tuona: “Nessuno vede cosa succede dietro”. E ancora: “Ho dovuto proteggere la mia famiglia”.

Poi Lady Markle diventa protagonista della scena che provoca: “Quando la posta in gioco è così alta, non ha senso sentirla da noi?”.

William e Kate Middleton, il tempismo imbarazzante

La pubblicazione del trailer durante il viaggio di William e Kate negli Usa ha la forza di una pugnalata al cuore, una mossa per distrarre l’opinione pubblica americana dai Principi del Galles e indirizzarla verso i Sussex. Harry e Meghan lanciano una chiara sfida a Will e Kate, avvertendoli che gli Stati Uniti sono off limits per loro. Se in Gran Bretagna possono fare e dire quello che vogliono, l’America è territorio di Harry e Meghan e loro utilizzeranno tutte le leve per offuscarli.

Il Daily Mail definisce “imbarazzante” il tempismo della pubblicazione del trailer. William e Kate si trovano in una situazione molto complessa. Attaccati in Usa da Harry e Meghan, in patria il loro viaggio oltreoceano è stato offuscato dai commenti “razzisti” fatti da Lady Susan Hussey durante un evento a Palazzo organizzato da Camilla. La nobildonna ha chiesto a Ngozi Fulani da quale Paese provenisse, nonostante sia nata nel Regno Unito e abbia affermato più volte di essere britannica. I funzionari di Buckingham Palace hanno affermato di aver preso “estremamente sul serio” l’incidente.