Meghan Markle, il dettaglio nascosto (e la frecciata) dietro il rinnovamento del brand

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle non funziona più. Ed è un dato di fatto. Da quando il Duca e la Duchessa di Sussex hanno lasciato i doveri Reali e si sono trasferiti in California, hanno faticato – e non poco – per creare un proprio brand (che coincide con il loro titolo, i Sussex), ma in qualche modo hanno perso la loro magia. Ecco perché si parla di rinnovamento del brand, di cambio di rotta: non più insieme in pubblico (poche uscite, ma studiate), ma un profondo lavoro su se stessi. Per tornare a funzionare, non come prima, ma per guardare al futuro. E con il nuovo post su Instagram, tra dettagli e frecciate, ecco cosa sappiamo.

Meghan Markle, il rinnovamento del brand

Il rebranding dell’American Riviera Orchard diventa marchio di lusso “As Ever“. Il lancio è arrivato a due settimane di distanza dell’arrivo dello show With love, Meghan su Netflix. Naturalmente la data di lancio originale è stata posticipata dopo gli incendi che hanno devastato Los Angeles, e in cui la Duchessa di Sussex e il Principe Harry si sono mostrati vicini alla popolazione. Dovrebbe essere – naturalmente – una nuova fonte di guadagno, e si parla delle “conserve di frutta”, altresì note come marmellate, solo un modo più glamour per dirlo.

Il rebranding è stato interpretato – come è ovvio – come una frecciata alla Famiglia Reale. “L’anno scorso ‘American Riviera’, sembrava un nome fantastico. È il mio quartiere; è un soprannome per Santa Barbara, ma mi limitava a cose che venivano solo prodotte e coltivate in questa zona”. As Ever potrebbe dunque diventare la nuova fonte di guadagno dei Sussex, con un rimando al passato. Meghan Markle, infatti, non ha mai nascosto di aver fatto dei “sacrifici” per comprendere il Principe Harry, il suo lifestyle, lo stile di vita, così diverso dal suo. Senza considerare che il nuovo shop As Ever sarebbe stato aperto in fretta, cancellando quello dedicato ad American Riviera Orchard (cambiando persino l’url dello shop online).

Il dettaglio nascosto (sotto gli occhi di tutti)

C’è chi li chiama “indizi subdoli”, forse ignorando che ci sono ragioni di marketing dietro: se osserviamo il profilo della Duchessa, possiamo notare sin da subito che ha firmato tutti i post con la scritta “As ever, Meghan”, o “As ever, M.”. In questo marchio, la Duchessa ha “riversato” il suo cuore. E nella didascalia, invero, è la stessa Markle a spiegare tutto. “As Ever (come sempre, n.d.r.) significa ‘come è sempre stato’ o alcuni addirittura dicono ‘nello stesso modo di sempre’. Se mi hai seguito fin dai tempi della creazione di The Tig, saprai che questo non potrebbe essere più vero per me”.

Meghan Markle si reinventa (davvero?) usando la sua stessa massima espressione di allora, seguendo quel The Tig che l’aveva resa così pop ai nostri occhi, tra cibo, giardinaggio, intrattenimento. “Continuerò a condividere alcune curiosità dietro le quinte mentre ci avviciniamo al lancio e non vedo l’ora che voi possiate mettere le mani su tutto ciò che abbiamo creato. Invio tanto amore”. Ma il rinnovamento del brand – forse – non basta: dove sono finiti Harry e Meghan? Chi si occupa della loro comunicazione vuole forse rovinarli?