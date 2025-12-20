Meghan Markle critica per lo speciale di Natale: “Ha promosso i peggiori stereotipi”

La Duchessa di Sussex attira nuove critiche: l’idillio domestico tra cucina e tradizioni riaccende il dibattito su stereotipi, femminismo e contraddizioni personali

Meghan Markle di nuovo sotto i riflettori e, come sempre, non senza polemiche. L’uscita del suo nuovo speciale natalizio su Netflix, With Love, Meghan, ha riacceso il dibattito attorno alla figura della Duchessa di Sussex, dividendo pubblico e critici tra chi ne apprezza il calore e chi intravede una narrazione sorprendentemente conservatrice.

Al centro della discussione c’è un’immagine inedita – o forse troppo curata – della moglie di Harry, Una donna immersa in una domesticità perfetta, tra tavole apparecchiate con precisione, ricette festive, calendari dell’Avvento fatti a mano e cracker natalizi progettati nei minimi dettagli. Un’immagine completamente diversa da quella data fino ad oggi.

Gli stereotipi di Meghan Markle nella sua serie su Netflix

Secondo molti critici, l’ultimo racconto televisivo di Meghan Markle entra in contrasto con l’immagine pubblica che l’ex attrice ha costruito negli anni. Femminista dichiarata, attivista antirazzista, simbolo di emancipazione e rottura con i rigidi protocolli della monarchia britannica.

Lo show, ambientato in cucine color miele e salotti illuminati da candele etichettate a mano, sembra invece evocare l’estetica della cosiddetta trad wife, la moglie tradizionale idealizzata, figura che per molte femministe rappresenta uno stereotipo superato e decisamente da non replicare.

La critica non è isolata. Negli ultimi anni, sembra che sui social media si sia diffusa una tendenza che celebra una domesticità altamente stilizzata, promossa da più di una influencer.

Ma quando a incarnare questo immaginario è una donna con il profilo pubblico di Meghan Markle, il messaggio assume un peso diverso. Non è solo lifestyle ma una narrazione che rischia di normalizzare ruoli di genere che lei stessa ha più volte criticato.

“Per molte femministe, la figura della moglie tradizionale è un rafforzamento e una normalizzazione di uno dei peggiori stereotipi al mondo sulle donne e il fatto che Meghan lo promuova è davvero uno dei peggiori esempi di ipocrisia al mondo”, ha affermato un critico al portale Radar Online.

Ancora critiche per Meghan Markle e il suo show

Netflix, dal canto suo, sembra aver scelto consapevolmente questo registro dopo il successo di Harry & Meghan del 2022, il documentario che aveva raccontato la vita della coppia lontano dalla royal family ed era stato visto in oltre 28 milioni di case nei primi giorni.

Se quel progetto evitava in gran parte le controversie più spinose, With Love, Meghan appare invece come un’operazione volutamente rassicurante, quasi terapeutica: un inno alle tradizioni familiari, alle amicizie e a una quotidianità protetta.

Nel corso della serie compaiono volti noti come Abigail Spencer e Mindy Kaling, insieme a figure di spicco del mondo gastronomico come Roy Choi e Alice Waters, pioniera del movimento farm-to-table (dalla fattoria alla tavola). Una cornice colta e ben selezionata che rafforza l’idea di un’eleganza informale, studiata per risultare autentica ma mai casuale.

Una fonte anonima coinvolta nello show ha dichiarato: “L’intenzione era quella di mettere in risalto il legame di Meghan con gli amici e le tradizioni familiari, creando una casa accogliente e ospitale. Tuttavia, così facendo, si evoca involontariamente il tipo di immaginario che i critici descrivono come ‘moglie tradizionale'”.

Un critico ha spiegato: “L’ironia è che Meghan si è da tempo posizionata come una figura progressista. Ora sta sfoggiando uno stile di vita molto domestico e curato, che è destinato a suscitare dibattiti e critiche giustificate”.

Un altro esperto di tv ha affermato: “Lo show di Meghan fonde la tradizione con la moderna cultura delle celebrità. Alcuni apprezzeranno il calore e l’attenzione ai dettagli, mentre altri lo considereranno un rafforzamento di stereotipi domestici ormai superati”.

Inoltre questo racconto televisivo di una famiglia unita e accogliente creata con Harry stonerebbe con il persistente allontanamento di Meghan Markle dal padre Thomas, recentemente colpito da gravi problemi di salute. Un contrasto che per i più severi suona come incoerenza, anzi vera e propria ipocrisia.

Una fonte ha dichiarato: “Da un lato, Meghan si esibisce in tv sproloquiando su come creare un Natale in famiglia perfetto. Dall’altro, è chiaro che non ha alcuna intenzione di incontrare di persona il padre malato, che ora sta attraversando un periodo di recupero dopo l’amputazione della gamba. La sua ipocrisia è sbalorditiva“.

