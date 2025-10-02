Meghan Markle, suo padre Thomas bloccato nelle Filippine dopo il terremoto

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Meghan Markle

Meghan Markle torna ad essere protagonista dei titoli di riviste e giornali, ma questa volta non per uno scandalo di palazzo o per i riflettori della mondanità, bensì per le sorti di suo padre. Thomas Markle, papà dell’ex attrice e duchessa del Sussex, sarebbe rimasto bloccato nelle Filippine dopo il violento terremoto che ha devastato la regione causando 69 morti e più di 140 feriti. L’uomo, ottantenne e già segnato da problemi di salute, si era trasferito da circa un anno a Cebu e, secondo quanto riportato dalla sorellastra di Meghan Samantha, sarebbe impossibilitato a camminare e costretto insieme all’altro figlio al diciannovesimo piano di un edificio gravemente danneggiato. Sono dunque momenti di grande apprensione per Meghan che trattiene il fiato mentre sono in corso le operazioni di soccorso.

Meghan Markle, preoccupazione per il padre bloccato in un grattacielo delle Filippine dopo il terremoto

“Mio padre è bloccato al 19° piano di un edificio nelle Filippine dopo un violento terremoto, non riesce a camminare ed è intrappolato”, con queste parole Samantha, figlia di Thomas e sorellastra di Meghan Markle, avrebbe confermato su X la notizia riguardante il genitore e le preoccupanti condizioni nelle quali si troverebbe. L’uomo, che si era trasferito da Rosario (in Messico) a Cebu, nelle Filippine, a inizio 2024 insieme al figlio Thomas Jr per ricominciare e cambiare vita, lasciandosi alle spalle difficoltà personali e familiari, si troverebbe dunque in una situazione davvero delicata.

Ovviamente il cambio radicale non era stato per nulla semplice, soprattutto considerando l’età del padre di Meghan Markle, tanto che una fonte vicina alla famiglia avrebbe raccontato al Mirror “A Cebu ci sono solo due tipi di clima: caldo e umido, e caldo e umido con pioggia. È brutale anche per uomini della metà dei suoi anni. È triste vederlo così provato, nonostante la voglia di ricominciare”.

Le Filippine, e in particolare la zona del sud-est asiatico nella quale si trova Thomas Markle, sono infatti state colpite da un violento terremoto di magnitudo 6.9. Il sisma è avvenuto a largo della costa, nei pressi di Calape, nella provincia di Bohol, ma ha naturalmente avuto ripercussioni su un’ampia area ed è stato seguito da oltre 600 scosse di assestamento, alcune delle quali anche molto forti, con magnitudo superiori a 4.5, secondo quanto comunicato dall’Istituto locale di Vulcanologia e Sismologia. Meghan Markle dunque sta vivendo ore di grande apprensione in attesa di sapere le condizioni di salute di suo padre.

Meghan Markle, i difficili rapporti con il padre e l’apprensione per le sue sorti

Grande preoccupazione per Meghan Markle, in pensiero profondo per le sorti di suo padre Thomas, bloccato insieme al figlio Thomas Jr. al 19° piano di un grattacielo di Cebu, con problemi cardiaci e impossibilità a deambulare.

Le immagini che arrivano dalla zona parlano di paura e precarietà, di soccorsi che faticano a raggiungere tutte le zone colpite e di una città che cerca di rialzarsi dopo la scossa principale di magnitudo 6.9, seguita da centinaia di repliche che hanno fatto tremare per giorni le fondamenta e i cuori. Nelle campagne, il bilancio delle vittime continua a salire e le comunicazioni restano instabili, rendendo ogni aggiornamento frammentario e incerto.

Per Meghan Markle è un colpo emotivo difficile da gestire, non solo perché i rapporti con il padre sono da anni tesi e segnati da incomprensioni, ma anche perché qualsiasi sua reazione viene inevitabilmente osservata, commentata e spesso criticata dal mondo intero. Lei, che ha costruito insieme ad Harry una vita lontana dai protocolli reali, deve ora affrontare il dolore più universale e privato di tutti: la paura di perdere un genitore.

Non è un segreto che tra Meghan e Thomas ci siano state fratture profonde in passato, esposte più volte dalla stampa con toni impietosi, ma questo terremoto sembra riportare a galla la verità più semplice e umana: al di là delle tensioni, un padre resta sempre un padre e la fragilità dei suoi anni fa venir meno qualsiasi muro di distanza.