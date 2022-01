Meghan Markle, il ritorno al passato che non tutti gradiscono

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Sembra sempre più distante dalla vita di corte Meghan Markle, alcune indiscrezioni infatti parlano di un progetto che potrebbe riportare in auge: un suo vecchio spazio online, sito che aveva dovuto chiudere prima di entrare a far parte della famiglia reale.

Si tratta del blog The Tig, in cui la duchessa del Sussex, all’epoca attrice di Hollywood, condivideva consigli sugli argomenti più disparati e buoni propositi, tematiche quindi che potrebbero essere raggruppate sotto l’etichetta lifestyle. Un ritorno al passato che, se dovesse diventare realtà, non tutti potrebbero gradire e che alcuni hanno già criticato.

Meghan Markle, il blog: tutto quello che c’è da sapere

Il blog di Meghan Markle si chiamava The Tig, in onore del vino preferito dalla duchessa: il Tignanello un vino rosso che era entrato addirittura a far parte dei suoi modi di dire. Un “momento Tig”, infatti, era quello di un istante speciale. Insomma un nome perfetto per sintetizzare il contenuto del blog, che però ha avuto breve durata. Nato nel 2014, è stato infatti chiuso ad aprile del 2017, ovvero poco prima del fidanzamento ufficiale con Harry.

A quel punto il progetto è stato messo da parte, ma definitivamente? È questa la domanda alla quale si sta cercando di rispondere in questi giorni. Infatti a luglio dello scorso anno, come riporta il Daily Mail, un avvocato ha fatto una nuova domanda per registrare il nome. E a quanto pare qualcosa di simile era stato fatto anche nel 2019, ma poi la domanda era scaduta.

Senza dubbio la richiesta di registrazione è stata un gesto che ha riacceso la speranza, tra i tanti fan, di un ritorno del blog The Tig. Del resto non è un segreto che un’ipotesi simile era stata avanzata anche da un’esperta reale proprio successivamente al trasferimento dei Sussex negli Stati Uniti.

Se il blog verrà riportato a nuova vita, quale potrebbe essere il suo scopo? Potrebbe essere lo strumento per raccontare le tante attività tra le quali si destreggia Meghan Markle, ma essere anche un’importante fonte di guadagno se venissero stipulate partnership con marchi importanti.

Meghan Markle, il ritorno al passato sarebbe gradito?

Se Meghan Markle dovesse decidere di fare questo ritorno al passato e di dare nuova vita al suo blog The Tig, forse non tutti gradirebbero. Una delle voci contrarie è quella della giornalista scozzese Lorraine Kelly che, attraverso il sito del Mirror, ha fatto sapere il suo parere negativo, una vera e propria stroncatura. E la famiglia reale come potrebbe prendere questa decisione? Si può supporre non bene, dal momento che lo spazio virtuale era stato chiuso quando Meghan Markle già frequentava il principe Harry, qualche mese prima dell’annuncio ufficiale del loro fidanzamento.

Ma del resto la coppia non si è fatta problemi, da quando ha fatto un passo indietro come membri senior della Royal Family, a prendere delle decisioni in maniera autonoma rispetto alla propria vita. Ora tutti i fan attendono con trepidazione di sapere se il blog verrà rispolverato per tornare attivo. E, a questo punto, non resta che attendere.