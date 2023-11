Fonte: Getty Images Meghan Markle cambia immagine: l’abito da sera diventa essenziale

Meghan Markle in forma splendente e dimagrita arriva al gala Power of Women, organizzato da Variety, ovviamente senza Harry e con un look da 4.200 euro che comprende un abito beige, effetto pelle, firmato Proenza Schouler. Se intende riprendersi la scena, ha iniziato in grande stile.

Meghan Markle lascia senza fiato al gala di Variety

Meghan Markle brilla nella notte di Los Angeles al Variety’s Power of Women e si impone sotto i riflettori lasciando a casa Harry a occuparsi dei bambini, mentre lei tenta di riscostruirsi una carriera a Hollywood. Forte però del suo titolo di Duchessa del Sussex.

Dopo il tanto parlare dell’assenza sua e di Harry al compleanno di suo padre Carlo, con giallo sulla presunta telefonata d’auguri, e il rancore del Re nei confronti di sua nuora, Meghan torna in pubblico e fa vedere cosa sa fare, senza bisogno dei Windsor alle spalle.

Lady Markle quindi si è presentata al party di Variety dedicato al potere femminile indossando un outfit superlativo. Meg ha optato per un lungo abito da sera, asimmetrico e monospalla, color beige, una tonalità che sta divinamente con il suo incarnato. Il modello scende a peplo sul corpetto, segna la vita con una duplice cucitura e presenta una gonna con doppio spacco davanti e dietro. Pochi dettagli ma essenziali che rendono unico questo abito, che punta tutto sullo stile minimal.

Chi è il brand Proenzas Schouler

Il vestito è firmato Proenza Schouler, un brand di New York, fondato nel 2002 dagli stilisti Jack McCollough e Lazaro Hernandez che si sono formati entrambi lavorando da Michael Kors e Marc Jacobs. La maison newyorkese conta tra le sue clienti diverse star, come Kristen Stewart, Gwyneth Paltrow, Chloë Sevigny, Kate Bosworth, Kirsten Dunst, Julianne Moore e Charlize Theron, oltre ad aver disegnato gli abiti presentati alla cerimonia per la consegna dei premi oscar per Maggie Gyllenhaal e Amy Adams.

Meghan Markle, quanto vale il suo outfit

L’abito scelto da Meg, che vuole disperatamente entrare nel nuovo mondo dorato di Hollywood, è stato pensato in diversi colori, bianco e nero. Lady Markle ha preferito il beige, più coerente col suo guardaroba, e lo ha abbinato ad accessori neri: le décolleté con taglio laterale e la borsa con tracollina in pelle, entrambi di Aquazzura, il brand di pelletteria che più ama. Per un totale di 4.200 euro di outfit.

Meghan questa volta ha puntato sull’essenziale anche nei gioielli. Quindi ha optato per degli orecchini a lobo in oro giallo, coordinati a un bracciale rigido sottile e a due anelli. Il make up era color naturale, in perfetta abbinata con l’abito, con un lucidalabbra color pesca che le illuminava il viso, messo in risalto dallo chignon tiratissimo.

Meghan Markle, produttrice di Hollywood

La moglie di Harry è apparsa in splendida forma e sorridente come al solito. L’abito, che disegnava la sua figura, ha rivelato un certo dimagrimento. Come è noto, la Duchessa è molto attenta all’alimentazione, imponendo un regime semi-vegetariano anche a suo marito Harry. Dimagritissima e piena di energia, Meghan è pronta a lanciarsi nel fantastico mondo di Hollywood, dopo aver pensato anche a una carriera politica.

Infatti pare, stando almeno a quanto scrive il Daily Mail, che Meghan abbia intenzione di diventare produttrice, un’esperienza che ha già fatto per Netflix e che ora vuole trasformare in una professione stabile.