Harry e Meghan Markle snobbano la festa di Carlo: stanno divorziando

Harry e Meghan Markle non vanno alla festa di compleanno di Carlo perché sarebbero in piena causa di divorzio. William e Kate sono sollevati

Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Harry e Meghan Markle non vanno alla festa di compleanno per i 75 anni di Carlo, perché starebbero affrontando la causa del divorzio che sarebbe dovuta rimanere top secret. Questa è l’ultima indiscrezione emersa sulla assenza dei Duchi del Sessex al party del Re.

Il compleanno di Carlo sta diventando un vero e proprio giallo. E ancora una volta la causa di tanto mistero e agitazione è da ricercarsi in Harry e Meghan Markle. La coppia non sarà presente il prossimo 14 novembre alla festa organizzata a Clarence House per l’augusto genetliaco del Re. Se William e Kate Middleton tirano un sospiro di sollievo nel sapere che Harry e mogliettina non ci saranno, i rumors sui veri motivi di questa assenza circolano senza sosta da un capo all’altro del mondo.

Harry e Meghan Markle divorziano, niente festa di compleanno

Stando a una prima versione, Carlo ha invitato formalmente Harry e Meghan alla sua festa. Il Principe però ha declinato l’invito perché sua moglie non è persona gradita al Sovrano e in generale alla Famiglia Reale.

Poi è emersa una seconda versione che scagionerebbe i Sussex. In pratica, Harry e Meghan non avrebbero ricevuto alcun invito al party per questo motivo non ci andranno. Dunque, la loro assenza non è frutto di un capriccio o di una ripicca, ma dipende da una decisione di Palazzo che avrebbe preferito non averli tra i piedi.

Infine, esiste una terza versione, la più inquietante di tutti. Pare infatti che Harry e Meghan si siano finalmente decisi a divorziare. Le pratiche della separazione sarebbero in corso e per questo motivo non possono lasciare gli Stati Uniti. Della crisi della coppia si parla da anni, molti sono i dettagli emersi grazie alla testimonianza di fonti vicine ai Sussex.

Harry sta cercando casa a Londra e intanto ha una camera d’albergo sempre a sua disposizione. Meghan avrebbe avuto un flirt con la guardia del corpo e non si curerebbe più del marito, perché tutta focalizzata ad avere successo o in politica o a Hollywood.

Harry e Meghan Markle giocano a fare i Reali

Ma intanto i due si fanno vedere insieme agli eventi e in pubblico giocano a fare i Reali nel giorno dei veterani di guerra dove hanno sfidato la Famiglia Reale indossando la spilla a forma di papavero rosso che il Re e la sua famiglia indossa per commemorare i caduti in battaglia. Lady Markle, elegantissima per altro, si è presentata con un tailleur pantaloni, rubando il look a Kate, firmato Giorgio Armani.

Harry e Meghan assenti: William e Kate sono felici

Intanto secondo il commentatore reale, Richard Eden, William e Kate Middleton sono sollevati dal fatto che Harry e Meghan non ci saranno al compleanno di Carlo. La loro presenza infatti avrebbe trasformato la festa in un funerale. Infatti, nessuno si sarebbe sentito a proprio agio coi Sussex in giro per il Palazzo, pronti a interpretare ogni parola o ogni silenzio come un insulto personale da spiattellare in qualche docufilm col quale guadagnano milioni di dollari.