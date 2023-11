Harry rifiuta l’invito di suo padre: non ci sarà al compleanno di Carlo

Fonte: IPA Principe Harry

È ufficiale, Harry non sarà presente al compleanno di suo padre Carlo che il prossimo 14 novembre compie 75 anni. Il motivo? È presto detto, il Re non avrebbe gradito alla sua festa la presenza di Meghan Markle.

Harry rifiuta l’invito di suo padre Carlo

Carlo avrebbe voluto accanto a sé entrambi i suoi figli, William e Harry, ai festeggiamenti per il suo 75esimo compleanno. Il Sovrano ha organizzato un party a Clarence House dove il Duca del Sussex è stato formalmente invitato. Un gesto che faceva sperare in una riconciliazione o quanto meno in un riavvicinamento tra la Famiglia Reale e il secondogenito di Carlo e Diana. Ma il messaggio che Harry ha dato a suo padre rigettando l’invito è chiaro. Da parte sua non c’è alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con Carlo, suo fratello William, che si trova a Singapore, e sua cognata Kate Middleton. E non è nemmeno la prima volta.

Insomma, mentre Carlo cerca continuamente la via della riconciliazione con suo figlio, Harry sembra invece voler innalzare una barriera tra lui e suo padre. Infatti, secondo quanto riportato dal Sunday Times, non è la prima volta che il Principe rigetta un invito del suo augusto padre. Lo aveva già fatto lo scorso settembre, quando Carlo lo aveva invitato formalmente a partecipare alla cerimonia in memoria della Regina Elisabetta, a un anno dalla sua scomparsa. Anche in quel caso Harry ha declinato l’invito, proprio come ha fatto per la festa di compleanno di suo padre che si terrà il prossimo 14 novembre con tutta la famiglia.

Carlo e Harry, rapporti sempre più freddi

Fonti vicine a Palazzo riportano che Carlo e Harry si parlano a stento a causa delle pensanti accuse che il Principe ha rivolto al padre e poi ci sarebbe la minaccia di una seconda autobiografia dopo Spare che potrebbe contenere rivelazioni ancora più velenose e crudeli. Ma soprattutto i rapporti sono diventati quasi inesistenti da quando Harry ha definito la sua matrigna Camilla “una persona cattiva”. Carlo ha potuto sopportare gli insulti alla sua persona, ma non ha accettato che venisse maltrattata sua moglie. Dal canto suo, pare che Camilla abbia avuto una discussione furibonda con suo marito proprio a causa di Harry, in cui avrebbe spronato Carlo a “fare l’uomo” con suo figlio, invece di sentirsi in colpa.

Harry rifiuta l’invito, il vero motivo

Altre fonti vicine ai Sussex sostengono che il motivo del rifiuto di Harry a partecipare al compleanno del padre riguardi Meghan Markle. Quest’ultima non ha praticamente più alcun contatto col Palazzo. L’ultima volta che ha visto i suoi parenti regali è stato al funerale di Elisabetta II nel settembre 2022. Non è nemmeno venuta all’incoronazione di Carlo.

Meghan insomma non è persona gradita a Corte e il Re non lo ha nascosto in alcun modo. Questa sarebbe stata la molla che ha fatto scattare Harry spingendolo a declinare l’invito al compleanno del padre. Pare che solo quando Carlo accetti definitivamente Meg, Harry potrà tornare a frequentare i suoi parenti. Ma il Re non scenderà mai a un tale compresso.

Intanto Camilla, William e Kate saranno più sereni nel sapere che Harry non ci sarà. Dunque, la sua assenza è quasi preferita alla sua presenza, perché il Principe è considerato una mina vagante e non si sa mai quello che può combinare.