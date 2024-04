Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: Harry è un problema e non c’è più tempo

Il ritorno di Harry a Londra crea tensioni che non fanno bene a Carlo in cura per il cancro. E la questione divorzio da Meghan è un problema

Carlo è in campagna con Camilla, una piccola fuga romantica, malgrado il cancro del Re, per festeggiare il loro 19esimo anniversario di matrimonio (la data precisa è il 9 aprile). Ma resta ancora aperta la questione Harry e il suo ritorno a Londra con o senza Meghan Markle.

Carlo, il ritorno di Harry a Londra è un problema

Il cancro ha fatto riflettere molto Carlo sul rapporto con Harry, hanno rivelato fonti di Palazzo. Il Re, che già prima della malattia era intenzionato a riallacciare le relazioni col secondogenito, vuole assolutamente trovare una soluzione positiva alla situazione. Per questo avrebbe deciso di invitare Harry e Meghan Markle quest’estate a Balmoral. Anche perché non sarebbe per niente favorevole al loro possibile divorzio, di fatto già in atto, almeno professionalmente parlando.

Ma sono molti i problemi da considerare e risolvere per questo ritorno di Harry a Londra, previsto per il prossimo 8 maggio in occasione degli Invictus Games. Il tempo a disposizione per venirne a capo è davvero poco, anche considerando che Carlo è in terapia per curare il tumore.

In primo luogo c’è la questione Meghan Markle. Ci sarà oppure no? A meno di un mese dall’evento londinese non si sa ancora nulla. Carlo non apprezza la nuora che vede come causa di questa situazione di tensione. Ma non può permettersi un divorzio all’interno della Famiglia Reale, soprattutto ora che la Monarchia è molto debole e Kate Middleton malata non può aiutarlo.

D’altro canto, è evidente che a Corte Meghan è una persona non gradita. La sua presenza metterebbe in imbarazzo molti membri della Famiglia Reale, tra cui William, ma non considerarla, semmai dovesse venire a Londra, significherebbe perdere ogni speranza su una possibile riconciliazione con Harry.

Poi c’è il problema che Camilla non sopporta Harry. Sentimento per altro reciproco. Infatti, il Duca del Sussex non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti della Regina consorte che considera la donna che ha usurpato il posto di sua madre Diana, rovinandole la vita.

Nella sua autobiografia, Spare, Harry non esita a definire la matrigna “una persona cattiva” e quando ha incontrato suo padre, dopo l’annuncio del cancro, ha preteso che lei non fosse presente al colloquio. Ma questo astio del Principe nei confronti di Camilla dura da sempre. Infatti, Harry avrebbe implorato Carlo di non sposarla, ritenendo il loro matrimonio “non necessario”. Stando al Duca, anche suo fratello William era contrario alle nozze. Ma adesso pare aver accettato Camilla come moglie di suo padre e Regina consorte.

Dunque, Carlo si trova fra l’incudine e il martello, ossia tra la sua adorata mogliettina e il figlio che rifiuta persino di stare nella stessa stanza con la matrigna. Tra l’altro in questo intrico si è inserito anche il figlio di Camilla, Tom Parker Bowles, che ha scritto recentemente un libro, dimostrando che si può parlare anche positivamente della Monarchia. “Non farebbe nulla per danneggiarla, contrariamente a Harry che ha voluto lavare i panni sporchi in pubblico”.

Di certo tutte queste tensioni non aiutano a proseguire le cure contro il cancro con serenità. E anche di questo bisogna tenere conto quando Harry tornerà a Londra.

Carlo, a cosa deve fare attenzione Harry

In particolare, Harry e Meghan non sono graditi nel Regno Unito, come dimostra un recente sondaggio. Per cui, gli esperti di Corte, consigliano alla coppia, semmai si presenteranno insieme a Londra, di mantenere un profilo basso, di cercare di essere disponibili con la Corona e di rispettare le tradizioni britanniche. Solo così forse potranno in parte riconquistare i cuori degli inglesi.