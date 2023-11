Carlo festeggia i 75 anni senza Harry e senza regali da scartare

Fonte: IPA Re Carlo compie 75 anni: le foto della festa

Carlo compie 75 anni, è nato infatti il 14 novembre 1948. Questo è il secondo compleanno che festeggia senza sua madre, la Regina Elisabetta, ma di fatto è il primo da Re incoronato. Dovrebbe essere tutto perfetto, ma l’assenza di Harry al party di Clarence House pesa come un macigno sul giorno di festa. D’altro canto, anche la sua presenza avrebbe sortito lo stesso effetto. E poi il Re non può nemmeno consolarsi coi regali. Infatti, non li può scartare.

Re Carlo, la doppia festa di compleanno

Carlo ha deciso di organizzare una duplice festa di compleanno, una pubblica in cui ha voluto insistere sui temi che gli sono più cari, in particolare, la sostenibilità. E in questo caso, ha voluto condividere un tè con pasticcini insieme a tutte le persone che lavorano proprio nel rispetto dell’ambiente.

Poi in serata nella sua residenza di Clarence House, spegne le candele insieme ai suoi affetti più cari, Camilla, William, Kate Middleton, i nipotini e probabilmente sua sorella Anna e i fratelli Edoardo e Andrea con rispettive famiglie. A questo party dovevano esserci anche Harry e Meghan Markle. Anche se ci sono dubbi. Infatti sono emerse notizie contrastanti. Da un lato c’è chi dice che Sua Maestà ha invitato espressamente i Duchi del Sussex, ma questi hanno declinato l’invito. Altri parlano del fatto che a essere invitato sia stato solo Harry e per questo motivo lui ha rispedito l’invito al mittente. Poi c’è la versione che difende i Sussex, secondo la quale Carlo non li avrebbe nemmeno interpellati.

L’assenza di Harry e Meghan Markle

In ogni caso, sono tutti d’accordo che in questo momento un possibile riavvicinamento tra il Re e suo figlio minore sia impossibile. Anzi, pare proprio che Carlo non sopporti più Meghan e non voglia in alcun modo incontrarla, nemmeno se questo comporterebbe la ripresa delle relazioni con Harry. Poiché il Principe non transige sulla mogliettina e pretende che i suoi parenti l’accettino incondizionatamente, non si arriverà a una soluzione veloce del dissidio familiare. L’insistenza di Harry su questo punto avrebbe esasperato Carlo, al punto da detestare la nuora e dal bandirla da Palazzo.

Di conseguenza, la presenza o l’assenza di Harry alla festa è l’origine della tristezza che affligge il Re anche nel giorno del suo compleanno. Infatti, se Harry fosse venuto alla festa, anche senza Meghan, avrebbe creato tensione a Clarence House. Nessuno si fida più di lui.

Carlo non può scartare i regali di compleanno

Carlo non può trovare nemmeno consolazione nei regali per i suoi 75 anni. Infatti, il protocollo regola anche il comportamento da tenere rispetto ai doni ricevuti. I Reali non possono di fatto festeggiare veramente i loro compleanni. Infatti, non è consuetudine per la Famiglia Reale scambiarsi dei regali. Al massimo mandano dei biglietti di auguri.

L’ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, ha raccontato di questa abitudine sui compleanni regali, consuetudine osservata soprattutto dalla Regina Elisabetta. Faceva eccezione proprio solo Lady D, perché era talmente amata da ricevere doni e fiori, oltre a biglietti.