Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Meghan Markle punta al Senato e ogni uscita pubblica è calcolata per ripulire la sua immagine dalle controversie con la Famiglia Reale. L’ultima in ordine di tempo l’ha vista alla Fisher House Foundation dove si è presentata con la camicia a righe verticali “Capri” ad alto impatto e una longuette per contrastare i tailleur pantaloni di Kate Middleton. Ma l’atteggiamento della Duchessa del Sussex, come al solito, irrita qualcuno e le sue ambizioni sono state bollate come disperate.

Meghan Markle punta al Senato

Meghan Markle è interessata alla politica, o forse, più al potere che ne deriva. Tempo fa si diceva che la moglie di Harry era pronta a correre per la Casa Bianca. Adesso pare che abbia ridimensionato i suoi obiettivi e voglia solo un posto in Senato. Certo, se si mettesse a fare concretamente politica, suo marito si troverebbe in una posizione scomoda, è pur sempre il figlio del Sovrano del Regno Unito e a nessun membro della Famiglia Reale è permesso intervenire pubblicamente in questioni politiche, anche se riguardano gli Stati Uniti. Già Harry si era attirato numerose critiche da parte dei cittadini americani quando era comparso in un video dove Meghan invitava a votare contro Trump durante la scorsa campagna elettorale.

Meghan nel frattempo sta cercando di prendere le distanze dalla Famiglia Reale, non ha più avuto contatti ufficiali con nessuno dei suoi membri dalla morte della Regina Elisabetta e ha evitato di rimettere piede a Buckingham Palace anche in occasione dell’incoronazione di Carlo. Si pensava che questo rifiuto fosse solo una questione relazioni personali, ma evidentemente faceva parte di una strategia per permetterle di concorrere per un posto nel Senato americano.

Meghan Markle, il look del potere in contrasto con Kate Middleton

Lady Markle lavora in questo senso anche nelle opere di beneficenza che porta avanti. Si mostra sempre sorridente, elegante. Recentemente per l’incontro nell’ambito degli Invictus Games alla Fisher House Foundation si è presentata con la camicia a righe blu verticali, modello Capri, di Ralph Lauren che aveva indossato nel 2018 a Wimbledon. Ma questa volta l’ha abbinata a una longuette nera di Lafayette 148 New York, in aperto contrasto con lo stile da working girl di Kate Middleton che punta tutto sul tailleur pantaloni.

Meghan Markle, ambizioni disperate

L’esperta reale PDina ha però duramente criticato Meghan per la sua scelta di scendere in politica: “Perché mai vorresti fare tutto questo dopo esserti sposata con un membro della famiglia reale?. Dovrebbe concentrarsi sul suo lavoro come Duchessa, essere al fianco di suo marito e lavorare per cause di beneficenza. Perché dovrebbe provare a entrare nel governo? Non ha senso come Duchessa! Significa solo che la sua ambizione politica è sempre stata lì. Non ti svegli una mattina e dici: Diventerò senatore”.

Ma anche il Daily Mail definisce “disperato” il tentativo della Markle di imporsi con Harry “come coppia del potere” di Hollywood. Secondo Richard Eden gli sforzi dei Sussex dimostrano tutta la loro fragilità, tanto che persino William e Kate, dall’altra parte del mondo, hanno più influenza di loro.