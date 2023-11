Harry perde il controllo in tv per The Crown. Giallo sulla telefonata a Carlo

Nervoso e stizzito, Harry perde il controllo di sé in tv e mostra tutto il suo disagio davanti alla domanda scomoda su The Crown

Anche se Harry è il più emotivo dei membri della Famiglia Reale britannica, ha ereditato la capacità di nascondere i suoi veri sentimenti quando è in pubblico. Così, quando è stato ospite in tv di Late Show With Stephen Colbert è apparso rilassato e tranquillo, fino a che la conversazione si è spostata su The Crown. In quel preciso istante il Principe ha perso il controllo.

The Crown, Harry perde il controllo in tv

L’atteggiamento diffidente, se non critico, nei confronti di The Crown, è forse l’unica cosa che ormai accomuna Harry e William. Specialmente questa sesta stagione in cui la serie di Netflix ricostruisce gli ultimi momenti della vita di Diana, con tanto di apparizione del suo fantasma, ha molto infastidito i due fratelli. Anche se Harry si sente chiamato in causa ancor più di Will, perché con Netflix ha siglato un nuovo contratto milionario per un docu-film sull’Africa e poi proprio su quella piattaforma è stata pubblicata la sua serie in cui racconta i retroscena più velenosi della sua famiglia e della sua vita a Palazzo.

È evidente quindi che The Crown è per il Duca del Sussex una doppia spina nel fianco. La sua irritazione è talmente grave che lo ha reso incapace davanti a un pubblico di milioni di telespettatori di trattenersi, esternalizzando il suo nervosismo e il suo malumore per la fiction su sua madre Diana.

Harry ovviamente non è andato in escandescenza quando Colbert gli ha chiesto se guardava The Crown, ma il suo atteggiamento ha rivelato agli occhi attenti dell’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, il totale disappunto nei confronti della serie Netflix che parla della morte di Diana e nei confronti del giornalista che è stato così sfrontato nel fargli questa domanda scomoda.

Harry ha ammesso: “Sì, ho guardato The Crown, sia le stagioni passate che quelle più recenti”. Poi ha fatto un gesto come se stesse prendendo appunti e incalzato dal suo interlocutore, ha confessato che controlla le cose che vengono raccontate nella serie.

Judi James, interpellata dal Mirror, ha osservato a proposito del comportamento del Duca di Sussex: “L’apparizione in uno show ha rappresentato il meglio di Harry. Era apparentemente rilassato e divertito, chiaramente adorava essere sotto i riflettori […] Era come un uomo che finalmente si trovava faccia a faccia coi suoi fan”. L’esperta ha sottolineato come Harry si comportava con distacco nei confronti degli argomenti trattati, fino a che non si è parlato di The Crown.

In quel momento “nonostante le sue espressioni facciali conservassero l’aura di un ragazzo tranquillo, con i piedi per terra, i movimenti delle sue mani e delle sue gambe raccontavano una storia contrastante di disagio e di perdita del controllo durante l’intervista.” E ha proseguito: “Si strofinava le mani sulle gambe che ha incrociato, un gesto tipico di chiusura e protezione, un chiaro segnale che voleva cambiare argomento”.

Harry, è mistero sulla telefonata a Carlo per il compleanno

Intanto resta un mistero la telefonata di Harry a suo padre Carlo, nel senso che ci sono notizie contrastanti se effettivamente questa chiamata è stata fatta oppure no.

C’è discordanza sui media britannici, il Daily Mail la dà per certa e assicura che questa è stata il primo passo verso una riconciliazione tra il Principe e il Re; altri invece come il Mirror sostengono che non è avvenuta e che tra i due è ancora gelo siberiano. Ma una cosa pare certa Meghan Markle resta sempre invisa a Buckingham Palace.