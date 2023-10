“The Crown 6”: Luther Ford assomiglia davvero a Harry?

Fonte: IPA Invictus Games, Harry tiene un discorso

Grande attesa per la sesta e ultima stagione di The Crown, uno dei più rilevanti fenomeni televisivi degli ultimi anni. Amato e odiato, esaltato e criticato, il progetto targato Netflix ha raggiunto la fase più moderna del suo racconto, quasi alle soglie della contemporaneità.

Additata da alcuni come una serie intenzionata a riscrivere la storia, sotto certi aspetti, porta finalmente in scena la nuova generazione di eredi al trono. Grande curiosità per il racconto dedicato a William e Kate, dal loro primo incontro al matrimonio. Inutile dire, però, come il grande protagonista annunciato per il web è Harry. Considerando quanto accaduto nella sua vita negli ultimi anni, con l’addio al Regno Unito e alla sua famiglia, dopo il trattamento riservato a sua moglie Meghan Markle, c’è da aspettarsi delle puntate dal grande impatto.

Tutto ciò ci porta a parlare di Luther Ford, giovane attore scelto per interpretare il secondogenito di Diana e Carlo. Il nobile scapestrato, sempre al centro delle polemiche e oggi amato e odiato dai sostenitori della Corona britannica.

Chi è Luther Ford

La produzione di The Crown 6 ha svolto un lavoro eccellente, considerando la somiglianza degli attori scelti. Era già stata apprezzato il casting di Emma Corrin ed Elizabeth Debicki per Diana Spencer. Lo stesso dicasi per Meg Bellamy ed Ed McVey, che saranno rispettivamente Kate Middleton e il principe William nella fase giovanile del college.

Grande la somiglianza anche tra Luther Ford e Harry. Non si tratta soltanto dei capelli rossi ma anche di naso, mascella, orecchie e alcuni ulteriori tratti fisici che richiamano alla memoria quelle che ormai sono immagini datate del principe.

Per Ford si tratta del debutto attoriale, essendo lui principalmente un regista. Britannico, ovviamente, è stato scelto per prendere il posto del giovanissimo Fflyn Edwards. Anche caratterialmente si notano delle somiglianze. Entrambi sono un po’ fuori dagli schemi. Basti pensare che divenire un attore non era di certo nei piani di Ford. È tutto capitato un po’ per caso a quella partecipazione al casting era quasi un gioco.

Una sfida personale che potrebbe rivelarsi come il gran salto in carriera. Considerando la passione per Harry, non è da escludere, infatti, che da qui in poi possa nascere una carriera di successo sorprendente.

The Crown, la scelta di Harry e la trama

Tutto è avvenuto in tempi molto rapidi, ha raccontato Luther Ford. L’assegnazione della parte è avvenuta in appena tre settimane. Dopo tre video registrati a casa, ha ricevuto una chiamata dai toni entusiastici, che lo ha poi portato a fare dei test con Ed McVey, scelto per la parte di William: “Sono andato lì con zero aspettative, il che mi ha liberato dalla pressione”.

Si ritrovato poi affascinato dal tipo di analisi psicologica condotto. La loro generazione è di fatto la prima a ritrovarsi sotto contratto, fin dalla nascita, con la stampa. Quest’ultima ha fatto parte del loro processo di crescita e maturazione, con le conseguenze che conosciamo.

Della stagione finale di The Crown sappiamo che coprirà gli anni che vanno dal 1997 al 2005. Suddivisa in due parti, vedrà la prima incentrata sulla relazione tra Diana e Dodi Fayed. Si arriverà ovviamente a descrivere anche l’incidente a Parigi, che li ha uccisi entrambi.

Nella seconda parte, invece, spazio al matrimonio di Carlo e Camilla, trattando però ampiamente anche la vita dei figli William e Harry. Nessuna traccia di Meghan Markle, dunque, al tempo neanche minimamente all’orizzonte nella vita del principe. I due si sono infatti conosciuti nel 2016, circa 10 anni dopo.