Che alla Famiglia Reale inglese piaccia o no, The Crown 6 sta per arrivare: la sesta stagione della fortunata serie Netflix si concentrerà sulla triste scomparsa di Lady Diana , sino alla maggiore età dei Principi William Harry . Proprio il maggiore dei due è tra i protagonisti principali di questa sesta (e ultima) stagione. Anche se non è detta l'ultima parola: visti gli avvenimenti degli ultimi due anni chissà se Netflix penserà a un bel salto temporale sino ai giorni nostri. Intanto continuano le riprese, in un luogo davvero speciale: il college dove si sono conosciuti William e Kate Middleton