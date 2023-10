“The Crown 6”, scoppia il caos a Palazzo sul fantasma di Diana: foto

L'indiscrezione che in "The Crown 6" apparirà il fantasma di Diana ha gettato nel caos il Palazzo. Mentre infuria la polemica Carlo tace

L’indiscrezione secondo cui il fantasma di Diana dovrebbe apparire nel finale di The Crown 6 ha gettato letteralmente nel caos Buckingham Palace. Quella della Principessa non sarebbe certo una “magnifica presenza” per citare il film di Ferzan Özpetek del 2012. Lo stesso William è intervenuto per dire che è profondamente addolorato di questa scelta di copione.

The Crown 6, il fantasma di Diana sconvolge il Palazzo

Probabilmente il Principe del Galles non sarà l’unico ad addolorarsi nel vedere ritratta sua madre sotto forma di fantasma nella serie che più di tutte ha voluto far emergere i panni sporchi della Famiglia Reale. La memoria di Diana è quasi sacra per gli inglesi e non solo e solo l’idea che possa essere in qualche modo offesa nel rappresentare la madre di William e Harry come fantasma.

Fonte: Netflix

Appena la notizia che The Crown 6 si sarebbe conclusa con lo spettro di Lady D, in via officiosa i suoi figli hanno voluto far sapere alla produzione tutto il loro dispiacere e il loro disappunto. Un conto è raccontare storie di fantasmi che vivono nei castelli della Famiglia Reali, passi anche che si dica che perfino la Regina Elisabetta abiti ancora Balmoral sotto forma di ectoplasma, ma che una fiction si appropri così dell’immagine Diana è stato considerato come una sorta di oltraggio.

Stando agli esperti di questioni reali, William e Harry resteranno “sconvolti” nel vedere la madre sotto forma di fantasma e hanno definito la scena “deplorevole” e “assolutamente di cattivo gusto”. Secondo l’indiscrezione trapelata dal Daily Mail, gli autori di The Crown 6 avrebbero pensato a una riconciliazione di Diana (che ha il volto di Elizabeth Debicki) con Carlo (interpretato da Dominic West), dopo la sua morte. La Principessa apparirebbe come fantasma all’ex marito dicendogli: “Sai che ti ho amato molto. Molto profondamente, e anche molto dolorosamente. Ora è tutto finito. Sarà più facile per tutti adesso che non ci sarò più”.

In un’altra scena il fantasma di Diana appare anche alla Regina Elisabetta dicendole: “So che deve essere terrificante… Da sempre, ci hai insegnato cosa significa essere britannici. Forse è arrivato il momento di dimostrare che sei pronta a imparare anche tu”.

Fonte: Netflix

Il Daily Mail riporta il commento di una fonte vicina a Carlo e Camilla. Il Re e la Regina pare non siano per niente preoccupati della trovata di Netflix , perché ritengono che ormai The Crown abbia perso credibilità e con questa trovata del fantasma ha toccato il fondo. Il discorso potrebbe essere diverso per William e Harry che sono stati letteralmente traumatizzati dalla morte di Diana.

La polemica e il caos per questa presenza inquietante in The Crown 6 ha portato la giornalista Lorraine Kelly a ritrattare (quasi) l’indiscrezione. La giornalista ha infatti ammesso di non essere sicura che ci sia effettivamente il fantasma di Diana.

Fonte: Netflix

The Crown 6, cosa dicono i protagonisti

Intanto Netflix ha svelato le nuove immagini inedite della prima parte della sesta e ultima stagione di The Crown, che sarà disponibile in due parti: la prima (episodi 1-4) il 16 novembre 2023 e la seconda (episodi 5-10) il 14 dicembre 2023.

La prima parte della nuova stagione descrive gli albori della relazione tra la Principessa Diana e Dodi Al Fayed prima che un fatidico viaggio in macchina abbia conseguenze tragiche.

Parlando del suo ruolo da protagonista in questa stagione, Elizabeth Debicki (la Principessa Diana) dice: “Penso che sia una sfida davvero unica come attrice, ritrarre quei giorni. Mi fidavo davvero del progetto che Peter ha creato a livello emotivo. È la sua interpretazione e credo che per me avesse un senso. Perché, ovviamente, è tragico e devastante e non potremo mai sapere fino in fondo come sono andate le cose.”

Sia Dominic West (il Principe Carlo) che Imelda Staunton (la Regina Elisabetta II) hanno affrontato il proprio personaggio in questa stagione con facilità e comprensione.

Imelda Staunton dice: “Convivo con lei da molto tempo, quindi, semmai, questa volta mi sono sentita più a mio agio. Adoro la sua immobilità e la sua capacità di non lasciarsi sconvolgere da tutto ciò che è accaduto intorno a lei, per tutta la sua vita.”

Dominic West dice a proposito del Principe Carlo: “Credo che provi vera tristezza e vera compassione e la cosa fantastica di The Crown è che ti dà la possibilità di vedere questi personaggi pubblici nella sfera privata. Sospetto che in privato Carlo sia piuttosto emotivo, io l’ho interpretato così… Penso, anzi spero, che il risultato dimostri sensibilità mantenendo un certo equilibrio. Ho parlato con molte persone che lo hanno incontrato. Lui ne ha conosciute tantissime, probabilmente più di chiunque altro tranne la Regina e il Principe Filippo. Quasi tutti hanno cose estremamente cordiali e gentili da dire su di lui.”

Salim Daw è entusiasta di interpretare Mohamed Al Fayed: “Adoro questo personaggio. Lo amo tantissimo e mi diverto a interpretarlo. In questa stagione, è così umano e ricco di sfaccettature. A volte è duro, molto duro, altre divertente, come un bambino – con suo figlio a volte è molto severo, ma ha tantissimo amore per lui e il pubblico se ne accorgerà.” E Khalid Abdalla riguardo al ruolo di Dodi Al Fayed, dice: “È stato un onore essere stato coinvolto in questo progetto, far parte di The Crown e interpretare Dodi.”