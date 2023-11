Harry non ha telefonato a suo padre Carlo per fargli gli auguri di compleanno, malgrado erano trapelate indiscrezioni che avrebbe alzato la cornetta per parlare col Re almeno nel giorno del suo compleanno. Invece niente. E pare che dietro a tutto questo ci sia lo zampino di Meghan Markle.

Compleanno Carlo: Kate Middleton brilla, Harry assente

L’assenza di Harry alla festa dei 75 anni di Carlo ha tenuto banco per oltre una settimana e ancora non si è chiarito se sia stato invitato oppure no. L’unica certezza è che non era presente al party di Clarence House cui hanno sicuramente partecipato William e Kate Middleton. Infatti i Principi di Galles sono stati avvistati in auto mentre uscivano da Palazzo intorno a mezzanotte.

Si è trattata di una festa formale, considerando gli outfit degli invitati, quasi un gala. Infatti, Kate ha indossato un abito verde con strass, mentre Zara Tindall è stata fotografata con un lungo abito nero di velluto. Dunque, Carlo ha voluto fare le cose in grande, anche se in forma strettamente privata.

La Famiglia Reale si è riunita al gran completo con l’unica eccezione di Harry. Meghan Markle nemmeno va citata, dato che la sua presenza non è mai stata contemplata. Carlo, pare, ha una vera e propria avversione nei confronti della nuora, considerata la causa della drammatica separazione con suo figlio.

Harry, la telefonata mancata

Anche se Harry non era presente alla festa, ci si aspettava che avrebbe almeno telefonato al padre per fare gli auguri. Anzi, stando a quanto riporta l’Express, erano circolate della voci provenienti da fonti vicine ai Sussex che davano per certa la chiamata, nel tentativo di assorbire le critiche e le vibrazioni negative dovute all’assenza del Principe e di sua moglie.

Ma evidentemente si trattava solo di una strategia per evitare l’ennesima pubblicità negativa contro i Sussex, perché evidentemente Harry non aveva alcuna intenzione di sentire il padre. L’immagine di figlio amorevole ma incompreso e maltrattato ormai non regge più. E il Principe si è adeguato al cambio di situazione.

Così, fonti vicine a Palazzo hanno dichiarato che la telefonata non c’è stata, perché, a quanto pare, Harry non si è preoccupato di trovare un orario che tenesse conto dell’agenda molto fitta del Re che nel giorno del suo compleanno è stato impegnato con due eventi istituzionali e la festa privata con la famiglia.

“La notizia di una telefonata è arrivata come una sorpresa. Diciamo solo questo: potrebbe esserci stata la volontà da parte dei Sussex di chiamare il re nel giorno del suo compleanno, ma certamente non è stata comunicata all’altra parte in modo tempestivo.”