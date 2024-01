Kate Middleton in ospedale, Carlo deve farsi operare: Harry non si fa sentire e se ne va alla festa per ricevere il premio Leggenda dell'Aviazione

Mentre tutto il mondo è in apprensione per le condizioni di salute di Kate Middleton e di Re Carlo, Harry non reagisce, resta in silenzio e continua a fare la sua vita a Montecito, che prevede la partecipazione al gala per la consegna del premio “Leggenda dell’Aviazione”.

Il pesante silenzio di Harry sulle condizioni di salute di Carlo e Kate Middleton

Mentre Kate Middleton resta in ospedale, alla London Clinic dove è stata ricoverata per un non meglio specificato intervento chirurgico all’addome, forse si tratta di isterectomia o forse di diverticolite acuta, Harry e Meghan Markle restano in disparte. Nessun commento, nessun messaggio di vicinanza a William e al resto della Famiglia Reale.

Quello che lascia tutti sconcertati, è l’apparente insensibilità di Harry nei confronti di suo padre Carlo. Passi William con il quale ormai i rapporti sono inesistenti, ma non si può dire la stessa cosa per suo padre. Infatti, il Duca del Sussex aveva iniziato a riavvicinarsi al Re, lo scorso novembre lo aveva perfino chiamato per fargli gli auguri di compleanno. E ora? Che fine ha fatto?

Harry è rimasto finora in silenzio sulla notizia del ricovero di Carlo per un intervento alla prostata e, di conseguenza, sul ricovero di Kate che sta davvero preoccupando a causa della lunga degenza prevista.

Harry, il messaggio di Buckingham Palace

Stando a fonti vicine a Palazzo, Buckingham Palace avrebbe avvisato Harry e Meghan della situazione di Carlo. Ma probabilmente il messaggio è arrivato dopo l’annuncio ufficiale. Dunque, si ipotizza che il Duca del Sussex abbia saputo dell’intervento chirurgico del padre attraverso i media e solo successivamente sia stato raggiunto dalla mail del Palazzo.

Una modalità che forse Harry non avrà gradito, visto che l’entourage di Carlo ha preferito rendere noto prima al mondo che al Principe le condizioni di salute del Re. Sta di fatto che da Montecito non c’è stata alcuna reazione.

Harry va al gala mentre Carlo deve essere operato

Anzi, è previsto che Harry partecipi comunque alla serata di gala del 19 gennaio, organizzata a Beverly Hills e presentata da John Travolta, durante la quale dovrebbe ricevere il premio “Leggenda dell’Aviazione“, un riconoscimento che è stato parecchio contestato. Infatti, in molti hanno criticato la scelta di premiare il Principe in quanto pilota di elicotteri per la sua partecipazioni a operazioni militari, come quella in Afghanistan.

Harry dai più non è considerato meritevole di questo premio, quanto meno non si è distinto più di altri piloti e nemmeno ha tutta questa esperienza di volo. Tra le Leggende dell’Aviazione troviamo nomi come Buzz Aldrin e Neil Armstrong, i primi uomini a mettere piede sulla Luna, ma anche Tom Cruise e Morgan Freeman.

I suoi fan sperano che Harry ci ripensi e che faccia almeno una telefonata a Londra, se proprio non può fare i bagagli e aiutare la sua famiglia in un momento di estrema difficoltà.