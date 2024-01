Re Carlo in ospedale dopo Kate Middleton: intervento alla prostata

Dopo Kate Middleton, anche Carlo sarà ricoverato in ospedale per un intervento alla prostata ingrossata. Monarchia in crisi?

Re Carlo settimana prossima sarà ricoverato in ospedale per un intervento alla prostata. Lo ha reso noto Buckingham Palace rassicurando sulle condizioni di salute di Sua Maestà.

Carlo ricoverato in ospedale: intervento alla prostata

Un’altra notizia preoccupante arriva dalla Corona inglese, dopo il ricovero di Kate Middleton per un intervento addominale che la costringerà in ospedale 14 giorni e a tre mesi di convalescenza. Anche Re Carlo sarà ricoverato in clinica per sottoporsi a un’operazione a causa di un ingrossamento della prostata che il Palazzo si è affrettato a specificare è benigno.

Dunque, Carlo “sarà ricoverato in ospedale la prossima settimana per una procedura correttiva. Gli impegni pubblici del Re saranno rinviati per un breve periodo di recupero”. Il Sovrano pare essere comunque di ottimo umore e anzi ha sfruttato il suo problema di salute per essere di esempio agli altri uomini, invitandoli a fare gli esami di controllo.

Carlo rinvia gli impegni

Carlo aveva in programma una serie di incontri ed eventi alla Dumfries House giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, che ora sono stati rinviati su consiglio del medico.

Le condizioni di salute del Re non dovrebbero destare preoccupazioni, se non fosse che poche ore prima dell’annuncio del suo ricovero, Kensington Palace ha dichiarato ufficialmente che Kate Middleton si trova in ospedale dove martedì 16 gennaio ha subito un intervento addominale programmato.

Monarchia in crisi

La coincidenza dei ricoveri di Carlo e Kate Middleton, praticamente in contemporanea, sta destando parecchia preoccupazione tra i sudditi e sulla stampa inglese. Appare difficile pensare che il Palazzo abbia deciso di programmare nello stesso momento l’intervento del Re e quello della Principessa del Galles, privando così la Monarchia dei suoi vertici.

Certo, resta William, erede al trono, ma come dichiarato da Kensington Palace, il Principe del Galles non presenzierà ad alcun evento pubblico fintanto che la moglie resta in ospedale. Questo significa che per le prossime due settimane le prime linee della Corona saranno fuori gioco.

Una scelta discutibile, a meno che non sia stata obbligata dalle condizioni di salute di Kate e/o di Carlo. Il ricovero di Lady Middleton è quello che ha sollevato più dubbi, dato che lo si è appreso senza preavvisi e soprattutto la sua permanenza in clinica è molto lunga, ben 14 giorni. Il Palazzo ha comunque voluto precisare che non si tratta di tumore e che la Principessa non è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

A questo punto c’è chi si chiede se sarà richiamato a Londra Harry per aiutare la famiglia in difficoltà. Ma sarà altamente improbabile che il Duca del Sussex ritorni. La situazione dovrebbe proprio precipitare.