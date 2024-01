Re Carlo è stato ricoverato nella stessa clinica di Kate Middleton

Carlo è arrivato alla London Clinic dove ha fatto visita a Kate Middleton, prima di essere ricoverato nello stesso ospedale dove sarà operata alla prostata. La Regina Camilla era con lui, una presenza insolita. Infatti, Elisabetta II e il Principe Filippo erano soliti recarsi in clinica da soli. Dunque, la moglie dell’attuale Re ha rotto il protocollo facendo prevalere i sentimenti.

Carlo ricoverato, l’annuncio di Buckingham Palace

Dunque, come annunciato qualche giorno fa, Carlo è entrato in ospedale per farsi operare alla prostata. La struttura scelta è la stessa in cui si trova dal 16 gennaio scorso Kate Middleton che ha subito un intervento all’addome.

Buckingham Palace ha pubblicato un comunicato ufficiale sul ricovero del Sovrano: “Il Re è stato ricoverato questa mattina in un ospedale di Londra per l’intervento programmato. Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza della salute pubblica.”

Carlo visita Kate Middleton

Il Palazzo fa sapere che prima del ricovero Carlo è andato a trovare Kate Middleton che si trova nello stesso ospedale. La Principessa è stata operata all’addome il 16 gennaio e dovrebbe uscire settimana prossima. Dopo trascorrerà un periodo di convalescenza all’Adelaide Cottage e dovrebbe ritornare ai doveri di Corte dopo Pasqua.

Carlo, per proteggere la nuora dalla pressione mediatica, ha scelto di comunicare la notizia del suo ricovero appena due ore dopo l’annuncio dell’intervento subito da Kate.

Camilla infrange il protocollo per Carlo

Carlo è tornato a Londra giovedì 25 gennaio, dopo alcuni giorni trascorsi a Sandringham per riposarsi prima dell’intervento. Il Re è arrivato in auto alla London Clinic, accompagnato da sua moglie Camilla. A quanto si è appreso, hanno fatto visita insieme a Kate.

La presenza di Camilla è una novità assoluta degli ultimi settant’anni. Infatti, Elisabetta II e suo marito Filippo sono sempre andati da soli in ospedale, quando è stato necessario un ricovero. Persino poche settimane prima di morite, il Duca di Edimburgo è andato in clinica senza la Regina, accompagnato da un autista.

Dunque, Camilla ha infranto il protocollo presentandosi al fianco di Carlo. Non ha voluto lasciare il marito in questa situazione, anche se si dovrebbe trattare di un intervento di routine. La Regina consorte ha anteposto i sentimenti alle formalità, una decisione che sarebbe stata inconcepibile ai tempi di Elisabetta.

Le tempistiche del ricovero per l’operazione alla prostata e della successiva degenza non sono state rivelate con precisione dal Palazzo. Si ritiene che il Re possa rimanere in ospedale una o al massimo due notti. Poi trascorrerà un periodo di riposo, probabilmente a Clarence House, durante il quale dovrebbe lavorare in smart working, esattamente come Kate, appena tornerà a casa.