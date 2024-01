Fonte: Getty Images Carlo esce dall'ospedale con Camilla

Carlo è stato dimesso dall’ospedale dopo tre giorni di degenza. Con lui c’era Camilla che è sempre rimasta al suo fianco. Il Re era stato ricoverato alla London Clinic per un intervento alla prostata, perfettamente riuscito. È apparso sereno e in perfetta forma. Ma resta la preoccupazione per Kate Middleton, un mistero le sue condizioni di salute.

Carlo dimesso dall’ospedale, Camilla è con lui

Carlo è uscito sulle sue gambe dalla London Clinic, poche ore dopo le dimissioni di Kate Middleton. Ma mentre della Principessa del Galles non abbiamo nemmeno una foto, il Re ha voluto rassicurare i sudditi sulle sue condizioni di salute mostrandosi in pubblico perfettamente ristabilito. Sua Maestà era stata ricoverata la mattina di venerdì 26 gennaio nella clinica privata, dove si trovava anche sua nuora, per sottoporsi a un intervento alla prostata. È rimasto in ospedale tre notti sotto osservazione, una in più rispetto a quanto annunciato da Buckingham Palace.

Il Re dunque è uscito dall’ospedale camminando. Al suo fianco c’è Camilla che è stata praticamente sempre con lui, anche nel momento del ricovero, infrangendo così il protocollo. Infatti, la Regina Elisabetta e suo marito, il Principe Filippo, erano soliti recarsi da soli in clinica, mai un membro della Famiglia Reale li aveva accompagnati.

Le prime foto di Carlo dopo l’intervento lo ritraggono sereno e perfettamente ristabilito. Il Re sorride e saluta con la mano. Camilla gli cammina al fianco e non ha bisogno di sostenerlo o di aiutarlo in nessun modo. I due sono saliti in auto, destinazione Clarence House. A quanto si apprende le Loro Maestà trascorreranno la notte a Londra.

Fonte: Getty Images

Nonostante Carlo sembra in ottima salute, il Palazzo ha fatto sapere che i suoi impegni sono sospesi per almeno un mese. Dunque, tanto è il periodo di convalescenza che gli occorre per tornare pienamente in forma. Non è chiaro se resterà nella capitale o si trasferirà in una delle residenze di campagna.

Intanto, una folla si è radunata intorno all’ingresso della London Clinic per salutare Carlo e Camilla che appunto sono apparsi entrambi sereni e tranquilli. Tra l’altro la Regina indossava un abito blu elettrico, giacca a cappa e stivali alti in suede nero.

Fonte: Getty Images

Le dimissioni di Carlo subito dopo quelle di Kate Middleton

Le dimissioni di Carlo sono arrivate poco dopo quelle di Kate Middleton, rese note con un comunicato da parte di Kensington Palace. Infatti, la Principessa del Galles ha preferito non fare alcuna apparizione pubblica al momento di lasciare l’ospedale, esattamente come è avvenuto per il ricovero.

Fonte: Getty Images

È singolare la coincidenza, o meglio la sovrapposizione degli eventi che hanno coinvolto Carlo e Kate. La notizia del ricovero di quest’ultima a preceduto di un paio d’ore quella dell’operazione programmata del Re, come se Buckingham Palace avesse voluto mitigare con questa coincidenza la preoccupazione per le condizioni di salute precarie di due membri senior della Famiglia Reale.

In ogni caso, il Palazzo non ha ancora reso noto la patologia specifica di Kate che non vedremo fino a dopo Pasqua.