Fonte: IPA Regina Camilla

La Regina Camilla è tornata in ospedale per visitare Re Carlo dopo l’operazione alla prostata. Lo ha fatto nella giornata di oggi, 27 gennaio 2024: a mezzogiorno si è recata alla London Clinic, dove si trova anche Kate Middleton, che ha subito un intervento programmato all’addome. Il 2024 è iniziato da poco, ma sembra già un anno particolarmente difficoltoso per la Monarchia Inglese.

La Regina Camilla in ospedale da Re Carlo

La Regina Camilla è stata avvistata alla London Clinic in un’auto nera, a mezzogiorno: è entrata dall’ingresso posteriore dell’ospedale e ha sorriso ai fotografi presenti. Quando Re Carlo è arrivato in ospedale, nella giornata di ieri 26 gennaio, è apparso assolutamente di buon umore. Anche la Regina è sempre stata al suo fianco, e oggi è tornata a visitare il Re. In realtà, i Reali non sono soliti farsi visita in ospedale: la Regina Elisabetta e il Principe Filippo non sono mai andati in clinica insieme. Un segno della nuova Monarchia: più giovanile, meno austera.

Prima dell’intervento, Re Carlo ha anche fatto visita a Kate Middleton: anche questo è un gesto inusuale per la Famiglia Reale, che però dimostra al mondo intero tutta la preoccupazione del Sovrano nei confronti della sua nuora preferita. Secondo fonti del Sun, il Re e la Principessa del Galles stanno abbastanza bene e si stanno riprendendo dopo l’operazione, avvenuta nella London Clinic di Marylebone.

Come sta Re Carlo dopo l’operazione alla prostata

Non è al momento noto per quanto tempo Re Carlo rimarrà in ospedale. L’Independent riporta che potrebbe rimanere in clinica per tutto il fine settimana. In ogni caso, sembra che tutto stia procedendo per il meglio e che il Re si stia riprendendo bene dopo l’intervento. Il Sovrano ha anche ringraziato il popolo per avergli inviato diversi messaggi di auguri, ed è anche felice di osservare l’impatto positivo della sua scelta di rivelare le condizioni mediche sulla salute pubblica. Una scelta insolita, se così possiamo dire.

La Famiglia Reale ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle condizioni mediche. Il passo compiuto da Re Carlo è storico, ma è anche un modo per definire il suo Regno: giovane, moderno, aperto al popolo. In ogni caso, le sue condizioni rimangono benigne: dopo la procedura correttiva e la convalescenza, osserverà dunque un breve periodo di riposo, per poi tornare agli impegni pubblici.

La Principessa del Galles, invece, è stata sottoposta all’operazione programmata il 16 gennaio. L’annuncio è stato condiviso da Kensington Palace il 17 gennaio, e il giorno stesso è stato pubblicato l’aggiornamento sulle condizioni di Re Carlo. Un modo non solo per sensibilizzare la popolazione sulla salute della prostata, ma anche per concedere a Kate maggiore “respiro” dai giornali. Al momento, non è ancora noto il motivo per cui la Middleton si è sottoposta all’operazione all’addome: sono state fatte diverse ipotesi – diverticolite e isterectomia – ma nessuna ha trovato conferma. Ora, la speranza è che tutto proceda per il meglio, così da consentire un buon recupero anche alla Principessa del Galles, che “si sente sola” in clinica, lontana dai figli, con cui intrattiene delle lunghe videochiamate.