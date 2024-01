Kate Middleton trascorre un altro weekend in ospedale, ma questa volta non è da sola. Infatti, alla London Clinic è stato ricoverato venerdì 26 gennaio anche Re Carlo che deve affrontare un intervento alla prostata ed è andato a trovarla per un motivo preciso. Ma alla Principessa del Galles mancano i suoi figli, George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton non vede i figli da giorni

Kate Middleton, che è stata operata lo scorso 16 gennaio all’addome, infatti non vede i suoi tre bambini da quando è stata ricoverata alla London Clinic. Lei e William hanno deciso di evitare che George, Charlotte e Louis si rechino in ospedale. Potrebbe essere difficile per loro vedere la mamma in un letto di ospedale. In più, c’è il problema della privacy.

Infatti, Kate e William vogliono proteggere in ogni modo i bambini dalla morbosità dei media e portarli in clinica potrebbe esporli al rischio di essere paparazzati e di finire in prima pagina, magari con foto in cui sono tristi o piangono. Sarebbe davvero troppo stressante affrontare tutto questo per i piccoli. Da qui la decisione di mantenere invariata la loro quotidianità e di farli parlare con la mamma via video-chat.

Fonti vicine alla Principessa hanno riferito però di come Kate senta la mancanza dei suoi bimbi, ma fa tutto questo per il loro bene. Accanto a lei comunque c’è sempre William che va ogni giorno a trovarla. In più può contare su sua madre, Carole Middleton.

Kate Middleton, il vero motivo dietro la visita di Carlo

Kate poi ha avuto la visita di Carlo che il giorno in cui è stato ricoverato, nella stessa clinica, si è subito recato dalla nuora. Sei ore dopo il ricovero del Re, Camilla ha dichiarato che Sua Maestà sta bene ed è tranquillo.

Nel frattempo sono state fatte diverse ipotesi sul vero motivo del colloquio tra Carlo e Kate. L’esperta Rebecca English ha dichiarato che la visita del Re alla Principessa è un chiaro segno di affetto nei suoi confronti. Ha voluto dimostrarle che non è da sola: “La monarchia può in realtà essere una strada piuttosto solitaria da percorrere a volte”.

In aggiornamento