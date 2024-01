Prosegue il decorso post-operatorio di Kate Middleton alla London Clinic. La Principessa del Galles è ricoverata in ospedale dallo scorso 16 gennaio per un intervento all’addome. Il Palazzo non ha esplicitato di cosa si tratti, ma ha escluso che sia un tumore. Inoltre, non ha fornito altri bollettini medici sullo stato di salute della moglie di William, ufficialmente perché non ci sono altri eventi significativi da comunica. Niente nuove, buone nuove recita il proverbio.

Kate Middleton, l’iperemesi gravidica che la costrinse al ricovero

Fonti vicine ai Principi del Galles hanno comunque rassicurato che Kate Middleton si sta riprendendo bene dall’intervento e che è curata in modo eccellente nella London Clinc.

In ogni caso, il suo ricovero improvviso, anche se Kensington Palace ha affermato che si è trattato di un’operazione chirurgica programmata, ha ricordato quando Kate fu costretta ad andare in ospedale a causa dell’iperemesi gravida, ossia a causa delle violenti nausee che la colpirono durante le gravidanze, in particolare la prima, quella di George. Lady Middleton dovette essere curata in clinica e per questo motivo e ciò costrinse Buckingham Palace ad annunciare anticipatamente la dolce attesa. Anche con Charlotte dovette restare per settimane chiusa in casa. Dunque, questa non è la prima volta che la Principessa viene ricoverata in ospedale, certo è la prima volta che si tratta di una patologia.

Kate Middleton, il segreto sull’operazione

La natura specifica dell’operazione di Kate è rimasta segreta. In un primo tempo, si è pensato che per motivi di privacy Kensington Palace non abbiamo voluto rilasciare ulteriori dettagli. Invece, pare che ci sia dell’altro dietro a questo silenzio. Si tratta infatti della sicurezza degli altri pazienti, come ha spiegato la scrittrice Emily Nash a Hello!: “Quando nacquero i royal baby fu un momento di festa e c’era un accordo secondo cui i media sarebbero stati fuori dall’ala principale per riferire sull’accaduto”.

Ma ora la situazione è completamente diversa. “Bisogna considerare la privacy degli altri pazienti che vanno e vengono per le cure, così come quella della Principessa del Galles”.

Kate Middleton, William è sempre con lei

Oltre a un’equipe medica preparata, Kate può contare sul sostegno di William che stando a fonti vicine ai Principi, ogni giorno va a trovare la moglie in ospedale. Mentre i figli, George, Charlotte e Louis non sono mai andati in ospedale, ma si tengono costantemente in contatto con la mamma con video-chiamate.

Kate Middleton e l’aiuto di sua mamma Carole

A proposito dei bambini, Carole Middleton, mamma di Kate, sta aiutando molto nella gestione dei nipotini e soprattutto il suo ruolo sarà determinante quando la Principessa tornerà all’Adelaide Cottage. Infatti, avrà bisogno del massimo riposo per riprendersi e quindi non potrà dedicarsi con tutte le sue energie ai piccoli e William sarà certamente impegnato con la Corona, soprattutto perché anche Re Carlo sarà convalescente dopo l’intervento alla prostata.

In aggiornamento