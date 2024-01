Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale dopo 14 giorni di ricovero a seguito di un intervento all’addome. A due settimane di distanza dall’operazione non si hanno notizie più precise sulle sue reali condizioni di salute. Ma spunta l’indiscrezione su patologie ginecologiche.

Kate Middleton, parla il ginecologo

Infatti, attraverso un comunicato stampa, Kensington Palace ha fatto sapere che Kate Middleton si sta riprendendo dall’intervento e che sta bene, ma non viene detto altro di più specifico. Inoltre, la Principessa del Galles non si è mostrata in pubblico al momento delle dimissioni, come invece ha fatto Re Carlo che ha lasciato la London Clinic poche ore dopo la nuora.

Per questo mistero che aleggia intorno a Kate, si teme per le sue reali condizioni di salute. Infatti, il Palazzo è stato piuttosto restio a divulgare altre informazioni in proposito.

Si è parla di diversi possibili disturbi che avrebbero condotto la Principessa in ospedale, dai diverticoli all’isterectomia che comporterebbe l’asportazione di parte o di tutto l’utero. Stano a quanto ipotizzato dal professor Michaël Grynberg, ginecologo, si potrebbe trattare di “cisti ovarica o fibromi uterini“.

Il professore è convinto che si tratti di un problema ginecologico visto il lungo ricovero e poi la lunga degenza. Kate di fatto non riprenderà il lavoro fino a dopo Pasqua, anche se qualche giorno fa fonti vicine a lei avevano dichiarato che era pronta ad occuparsi dei suoi progetti benefici in smart working.

