Kate Middleton in ospedale, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: IPA Kate Middleton

Passata una settimana da quando Kate Middleton è uscita dall’ospedale in cui ha subito un intervento addominale, le preoccupazioni dei sudditi sul suo stato di salute non accennano a diminuire, anzi. Ciò che è certo è che la convalescenza sarà lunga e avrà bisogno di tutto l’affetto del marito, il Principe William, e dei figli: George, Charlotte e Louis. Sulla vera natura del suo intervento vige ancora il più totale segreto da parte del Palazzo e della Famiglia Reale. Ma la mancanza di notizie e comunicati ufficiali alimenta le speculazioni sulle sue condizioni di salute. Qualcuno infatti, tra giornalisti e esperti Royal, ha ipotizzato la Principessa del Galles si trovasse in ospedale in coma (voce smentita da Kensington Palace), ma c’è anche chi, come Emily Nash, sottolinea la possibilità che in futuro Kate Middleton possa voler rivelare quanto le è accaduto, impattando per sempre il modo di comunicare della monarchia inglese.

Kate Middleton: l’esperto sulla guarigione della Principessa

Benché le reali condizioni che hanno deciso il ricovero in ospedale di Kate Middleton non siano state rese pubbliche, Kensington Palace, in una nota, ha fatto sapere che si è trattato di un intervento addominale. Dal giorno delle sue dimissioni, si sa che la degenza della Principessa del Galles sarà molto lunga, dai sei ai nove mesi, probabilmente. A confermarlo c’è la cancellazione di tutti gli appuntamenti pubblici istituzionali di Kate, in modo da permetterle di riprendersi al meglio prima di tornare agli impegni che il suo ruolo impone.

Intanto, Mr Gurjar, esperto di chirurgia addominale, in esclusiva per il tabloid inglese HELLO! ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle condizioni della Principessa Kate: “In caso di ferite di grandi dimensioni, cuciamo insieme l’addome e il punto è progettato per durare da sei a nove mesi. Quindi i pazienti rimangono consapevoli di una certa sensazione di trazione nell’addome, a causa del punto, per un buon periodo da sei a nove mesi dopo”. Ha aggiunto: “Quando torna a casa, ha bisogno di fare affidamento sui membri della famiglia e su chiunque altro sia in giro per aiutarla ad assicurarsi che, sai, le cose che dai per scontate”.

In aggiornamento