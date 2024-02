Kate Middleton prosegue la sua convalescenza all’Adelaide Cottage, dopo aver subito un intervento chirurgico all’addome, lo scorso 16 gennaio. Ma le indiscrezioni che spuntano da più parti non sono rassicuranti. È probabile che la Principessa del Galles debba prolungare il suo periodo di riposo fino a 9 mesi. E la preoccupazione sulle sue reali condizioni di salute aumenta.

Kate Middleton e la notizia del coma farmacologico

Ha fatto il giro del mondo la notizia bomba sganciata dalla giornalista spagnola, Concha Calleja, secondo la quale Kate Middleton sarebbe stata intubata dopo l’intervento all’addome e addirittura i medici sarebbero stati costretti a indurre il coma farmacologico per una serie di complicazioni postoperatorie.

Il Palazzo si è affrettato a negare tali affermazioni, in via però informale. Evidentemente si vuole evitare di dare troppa risonanza a certe voci preoccupanti.

Kate Middleton, mistero sulle sue condizioni di salute

Sta di fatto, però, che Kate Middleton è sparita dalla circolazione, che nemmeno una foto di lei all’Adelaide Cottage è stata condivisa per rassicurare sudditi e fan che la Principessa del Galles è sulla via della guarigione.

In effetti, tutto questo mistero che aleggia attorno a Kate non fa altro che aumentare ipotesi più o meno infondate. Anche quando Charlene di Monaco era stata costretta per quasi un anno a stare lontana dalla famiglia e da Montecarlo, la Rocca aveva deciso di pubblicare delle sue foto, malgrado apparisse molto dimagrita e provata. Invece su Lady Middleton tutto tace e il fatto che William non sia tornato a lavorare fino ad ora ha peggiorato le cose. Anche se a quanto si apprende il Principe riprende la sua agenda a partire da questa settimana.

Kate Middleton, si allungano i tempi della convalescenza

Di certo, Kate non tornerà in pubblico fino a dopo Pasqua, come ha annunciato Kensington Palace. Ma stando a diversi esperti, ci potrebbe volere molto di più affinché la Principessa del Galles torni in forze. Infatti, stando al chirurgo Shashank Gurjar un intervento come quello subito da Kate richiede diversi punti di sutura. La ferita, tra l’altro in un posto delicato, necessita di molto tempo per guarire, sempre se non intervengono ulteriori complicazioni, come infezioni. Dunque, l’esperto prevede che possa guarire in non meno di sei-nove mesi. “I pazienti rimangono consapevoli di una certa sensazione di tensione nell’addome, a causa dei punti di sutura. La durata può variare dai 6 ai 9 mesi”.

Gurjar ha rivolto alla Principessa del Galles tre importanti consigli per riprendersi appieno: “Deve innanzitutto riconoscere di aver vissuto qualcosa di importante. È un evento della vita. Non possiamo pensare che ci sentiremo meglio il giorno dopo. Dobbiamo lasciare tempo al corpo “.

Ha proseguito: “Ha bisogno di un buon mix di multivitaminici ”, dando poi suggerimenti alla Principessa sulla dieta corretta da seguire. E infine: “Deve tornare a muoversi poco a poco, lentamente ma inesorabilmente. Stare a letto tutto il giorno per due settimane non aiuta”.

Consigli preziosissimi, ma di certo Kate avrà a disposizione specialisti e una squadra di infermieri ed esperti di vario genere pronti a supportarla in questo cammino di ripresa che appara più lungo e difficile di quanto previsto.

