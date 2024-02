William non torna al lavoro, la sua agenda resta bloccata e questo è stato interpretato come un segnale preoccupante sulla salute di Kate Middleton

Kate Middleton prosegue la sua convalescenza nell’Adelaide Cottage. Kensington Palace non dà aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute della Principessa del Galles, ma ci pensa William a lanciare un messaggio su quando sua moglie potrà tornare in pubblico.

Kate Middleton, la lunga convalescenza che preoccupa

Kate Middleton è blindata nell’Adelaide Cottage da lunedì 5 febbraio, dove è tornata dopo un ricovero di 15 giorni alla London Clinic, resosi necessario per un intervento all’addome non meglio specificato da Palazzo. Ma la lunga degenza ospedaliera e la convalescenza di tre mesi fanno pensare che si tratti di un’operazione chirurgica seria.

Il momento più difficile per Kate sembra essere stato superato bene e adesso può pensare a riprendersi con calma, circondata dall’affetto dei suoi figli, George, Charlotte e Louis che hanno organizzato per lei una festa di benvenuto, preparandole i suoi dolcetti preferiti.

L’assenza però di foto recenti di Lady Middleton hanno creato una certa apprensione. Anche per questo il Royal Foundation Centre for the First Childhood per celebrare il primo anno del progetto della Principessa del Galles, Shaping us, ha voluto condividere su X un video con immagini di repertorio di Kate.

Ma la clip non è bastata da sola a rassicurare sulle reali condizioni di salute della Principessa e in effetti i segnali che arrivano da Palazzo, o sarebbe meglio dire il fatto che non ci siano comunicazioni o annunci ufficiali, fa pensare al peggio.

Kate Middleton, l’inquietante messaggio di William

Ora, sappiamo che Kate non tornerà al lavoro fin dopo Pasqua. Ciò significa che la rivedremo ad aprile e questa è l’unica certezza che abbiamo. Ma a saper leggere tra le righe, il comportamento di William ci dice molto di più.

Kensington Palace lo scorso 17 gennaio aveva dichiarato che il Principe aveva sospeso la sua agenda, posticipando tutti gli impegni presi, finché sua moglie era ricoverata in ospedale. Ma a una settimana dalle sue dimissioni, non solo William non si è mostrato in pubblico, ma non ha ancora aggiornato i suoi appuntamenti. Dunque, non è stato ancora deciso quando tornerà al lavoro.

Questo può avere solo un significato, ossia che è richiesta la sua costante presenza a casa. Evidentemente Kate ha bisogno di aiuto e non riesce ancora a gestirsi autonomamente. Anche se può contare sul sostegno di sua mamma Carole Middleton, la presenza di William è indispensabile, soprattutto per rassicurare i bambini.

Il fatto che William abbia deciso di non riprendere l’attività pubblica è un chiaro segnale quindi che non tutto è a posto e che forse nuove difficoltà sono sorte durante la convalescenza di Kate. Insomma, la situazione sarebbe delicata al punto che il Principe si è sottratto dai suoi doveri, nonostante anche Carlo sia in malattia.

In aggiornamento