Kensington Palace interviene per mettere a tacere le speculazioni sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Ma infiammare l’atmosfera contribuiscono anche le parole di Gary Goldsmith, zio della Principessa del Galles, che al Grande Fratello inglese ha detto: “Se la famiglia ha chiesto silenzio, ci sarà un motivo”, insinuando appunto che c’è davvero qualcosa che si vuole insabbiare. E c’è anche chi mette in dubbio la foto di Kate.

Kate Middleton, la smentita del Palazzo

Si parla di complottismo e di ipotesi che hanno dell’incredibile quando ci si riferisce ultimamente alle condizioni di salute di Kate Middleton. Il riserbo chiesto da Kensington Palace dopo l’intervento all’addome subito dalla moglie di William sembra aver scatenato il panico.

Anziché accettare che la Principessa del Galles possa trascorrere una convalescenza tranquilla dopo un’operazione chirurgica importante, si sono formulate le peggiori teoria. Si è arrivati a dire che William l’ha picchiata o che Kate ha donato un rene a Carlo.

In fondo, c’era da aspettarselo: lo stesso trattamento è stato riservato a Charlene di Monaco quando fu colpita da una grave infezione che l’ha portata a un passo dalla morte. Ma le malelingue non facevano altro che insinuare che lei e Alberto di stavano lasciando.

Quando è troppo è troppo. Così il Palazzo ha decido di intervenire per mettere a tacere le voci più assurde sulla malattia di Kate. Un portavoce di Kensington Palace ha infatti dichiarato: “Le tempistiche fornite sulla degenza ospedaliera della Principessa e sul previsto ritorno ai doveri reali erano molto chiare fin dall’inizio. Niente è cambiato“. E ha confermato quanto comunicato la scorsa settimana: “La Principessa continua a stare bene”.

Kate Middleton, il suo nome rimosso dalla lista del Trooping the Colour

In ogni caso, malgrado le rassicurazioni del Palazzo che dunque conferma il ritorno di Kate Middleton in pubblico dopo Pasqua, il Ministero della Difesa è stato costretto a rimuovere il nome della Principessa del Galles tra i partecipanti al Trooping the Colour del prossimo 8 giugno.

Dopo che la presenza di Kate era stata annunciata dall’esercito, Kensington Palace aveva fatto sapere di non essere stato interpellato. Di solito, spetta a lui annunciare la presenza di un membro della Famiglia Reale a un evento. La conseguenza è stata la cancellazione del nome di Kate dalla lista dei presenti alla cerimonia militare.

Ma c’è dell’altro. Infatti, anche se sua moglie sta bene, William continua ad avere un’agenda ridotta e a prendere parte a pochissimi impegni, malgrado il Re sia malato.

Kate Middleton, la foto non convince

Ci sono poi altri dettagli che non convincono. A cominciare dalla foto paparazzata di Kate che è circolata negli ultimi giorni. La Principessa è in auto con la madre e appare visibilmente gonfia. Anche su questo scatto si sono formulate diverse teorie.

La prima ritiene che la sua pubblicazione sia stata orchestrata dallo staff di Lady Middleton per cercare di arginare l’ansia della gente sulle sue condizioni di salute. E quindi in realtà Kate starebbe appositamente posando per quella foto. L’altra sostiene il contrario, ossia che si tratti di un fake, e principalmente per due motivi: la Principessa del Galles “è troppo vanesia” e mai si mostrerebbe “così ingrassata” o la donna nella foto è così diversa dall’ultima immagine ufficiale di Kate che potrebbe essere tranquillamente una sua sosia.

Kate Middleton, le parole compromettenti dello zio

Infine, Gary Goldsmith, zio di Kate e pecora nera della famiglia Middleton, ha fatto dichiarazione compromettenti al Grande Fratello vip. Pensando forse di difendere la nipote, ha sostenuto la necessità di proteggere la sua privacy.

Alla domanda su cosa ne pensa delle teorie complottiste riguardanti Kate, ha risposto: “Penso che dovrebbero lasciarla in pace in questo momento perché c’è una ragione per cui la famiglia non ne parla, le stanno dando un po’ di spazio”, confermando implicitamente così che c’è qualcosa sotto da tenere nascosto.