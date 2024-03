Chi è Gary Goldsmith, lo zio di Kate Middleton che dà scandalo

Una delicata operazione all’addome, una lunga convalescenza e uno zio, Gary Goldsmith, che starebbe pensando seriamente di partecipare alla versione UK del Grande Fratello dedicata alle celebrità. Non è un periodo facile, per Kate Middleton, che ora si ritrova a fare i conti con un parente birichino che vorrebbe prendere parte allo show e spiattellare in diretta televisiva alcuni dei segreti più scabrosi della Royal Family. Sarebbe “l’ultima cosa di cui ha bisogno”, secondo gli insider Reali, che ora temono ripercussioni sulla salute della Principessa del Galles che si sta riprendendo gradualmente dall’operazione.

Chi è Gary Goldsmith

È lo zio minore di Kate Middleton, Principessa del Galles, e dei suoi fratelli Pippa e James. Gary Goldsmith è quindi il fratello minore di Carole Middleton e, oggi, è un uomo d’affari con un conto milionario. La differenza d’età con la madre della futura Regina d’Inghilterra è notevole, dato che lui aveva solo 8 anni quando sua sorella è stata assunta dalla British Airways come hostess, dove ha incontrato Michael Middleton, mentre ne aveva 15 quando ha partecipato al suo matrimonio.

Dopo aver lasciato la scuola, invece, ha lavorato come operatore IT e solo dopo è entrato a far parte della società di reclutamento IT Computer Futures. Qui ha iniziato ad accumulare la sua ricchezza, vendendo le sue azioni per una cifra stimata di circa 17 milioni di sterline. Nel 2005, acquista la sua prima villa a Ibiza, nota come Maison de Bang Bang, dove risiede. Ha una figlia, Tallulah, che ha avuto dalla sua seconda moglie Luan ed è con lei che ha partecipato al matrimonio di Kate e William nel 2011 e successivamente a quello della nipote minore Pippa. Sembra che i futuri Sovrani abbiano visitato la sua abitazione nel 2006.

I problemi giudiziari e l’ingresso al Grande Fratello

Gary Goldsmith vive con la sua quarta moglie, Julie-Ann, ma nel suo passato si contano anche diverse vicende giudiziarie che hanno messo in ombra la famiglia della madre di Kate Middleton che quasi lo considera come una pecora nera. Il 13 ottobre 2017 è stato infatti arrestato per aver aggredito sua moglie a seguito di una discussione da ubriaco in cui lei lo accusava di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Un mese dopo si è dichiarato colpevole di fronte alla Corte di Westminster ed è stato condannato al pagamento di una multa di 5000 sterline e alla riabilitazione.

Sembra inoltre che abbia tentato la carriera come attore in I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! nel 2023, mentre il suo patrimonio netto sarebbe di circa 30 milioni di sterline. Non si conosce comunque l’entità dei rapporti con i Principi del Galles, che potrebbero essere addirittura nulli. Da qui le preoccupazioni per una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, in cui potrebbe rivelare troppo sui segreti mai rivelati della Famiglia Reale.

Il suo ingresso all’interno del reality ha incuriosito i telespettatori che, chiaramente, si aspettano delle dichiarazioni che riguardano la Royal Family. La data di inizio è prevista per il 4 marzo in prima serata, col cast che viene interamente svelato in diretta. La struttura del programma è del tutto simile a quella del nostro Grande Fratello, con le telecamere che spiano i concorrenti, le nomination, le dinamiche e le eliminazioni. Con una grande differenza: in UK, c’è lo zio di Kate Middleton.