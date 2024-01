Kate Middleton in ospedale, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton resta in ospedale. È passata poco più di una settimana da quando Kensington Palace ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha rivelato che la Principessa del Galles è stata sottoposta ad un intervento chirurgico addominale, operazione avvenuta pochi giorni dopo il suo 42esimo compleanno. Nella nota è stato anche spiegato che dopo l’operazione Kate deve restare ricoverata in ospedale per un periodo compreso tra i dieci e i quattordici giorni presso la London Clinic, un centro medico privato situato nell’esclusivo quartiere londinese di Marylebone.

Totale riserbo sul problema di salute della Middleton: c’è chi parla di isterectomia, chi di endometriosi profonda ma la verità resta ancora avvolta nel mistero. Una volta a casa Kate dovrà continuare il periodo di cure che, a quanto pare, si protrarrà fino a Pasqua. In questi giorni complicati la Middleton può contare sul sostegno del marito William, che ha annullato tutti i suoi impegni per stare accanto alla moglie, e al suocero Carlo, che è entrato nella stessa struttura per un’operazione alla prostata. Ma nella famiglia reale inglese i guai non finiscono mai e questo periodo difficile per Kate rischia di complicarsi ancora di più a causa di un parente scomodo.

La controversa decisione dello zio di Kate Middleton

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi, Gary Goldsmith – lo zio materno di Kate Middleton – sarebbe in trattative con la produzione del Grande Fratello Vip versione UK per partecipare alla prossima edizione del reality show. Un contratto tra le due parti sarebbe stato già stilato: mancherebbe, in pratica, solo la firma ufficiale.

“Gary è pronto a parlare di tutto. Nutre un profondo affetto per Kate e William e sarà in grado di fornire uno sguardo affascinante su cosa significhi veramente essere imparentati con il futuro Re e Regina”, ha spifferato una fonte al The Sun. Ma tale coinvolgimento non piace particolarmente alla famiglia reale inglese: si temono rivelazioni scomode da parte di Gary, fratello di Carol, suocera del Principe William.

Goldsmith è considerato la pecora nera della famiglia Middleton e in passato si è scagliato contro il Principe Harry e Meghan Markle, che ha pubblicamente definito “dei pagliacci”. Pertanto l’esperto reale Richard Fitzwilliams ha assicurato che la notizia di un coinvolgimento televisivo di Goldsmith è “l’ultima cosa” di cui Kate ha bisogno mentre sta affrontando i suoi problemi di salute, che hanno stravolto la sua vita privata e professionale.

58 anni, Gary Goldsmith è stato sposato quattro volte (Kate è stata damigella d’onore alle prime nozze del 1991) e ha una storia segnata da scandali e incidenti, tra cui una multa nel 2017 per aver aggredito la moglie. Milionario e proprietario di un’affermata società di selezione del personale, è stato al centro di polemiche: è stato beccato a consumare sostanze illegali nella sua lussuosa villa di Ibiza. È l’unico membro della famiglia Middleton ad aver sempre concesso interviste ed esclusive ai giornali anche in merito ai fatti privati della nipote.

Tra le preoccupazioni per la salute di Carlo III e Kate Middleton (senza dimenticare il tumore di Sarah Ferguson), è chiaro che l’ombra di Gary rischia di gettare nuove polemiche sui Windsor, già duramente colpiti dagli ultimi avvenimenti.